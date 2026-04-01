CG Vyapam: मंडी उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा का समय बदला, 26 अप्रैल को होगा एग्जाम, पढ़ें जरूरी दिशा-निर्देश

इस संबंध में सभी जिलों को निर्देशित किया गया है कि संशोधित समय और अन्य आवश्यक दिशा-निर्देशों का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जाए, ताकि किसी भी अभ्यर्थी को असुविधा का सामना न करना पड़े। व्यापम द्वारा यह परीक्षा 26 अप्रैल 2026 को राज्य के 16 जिलों में आयोजित की जा रही है इसमें प्रदेश के सभी 33 जिलों के अभ्यर्थी सम्मिलित हो रहे हैं। परीक्षा में पूरे प्रदेश से लगभग 2 लाख 47 हजार अभ्यर्थी शामिल होंगे। वहीं कबीरधाम जिले में 4859 अभ्यर्थी शामिल होंगे। इसके लिए 16 परीक्षा केन्द्र बनाएं गए है।