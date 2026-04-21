CG News: कवर्धा को जाम से राहत, नए बायपास पर जल्द दिल्ली में अंतिम मुहर, जमीन दलालों से किसानों को चेतावनी

कुछ समय पहले छिरहा तिराहे से जोराताल ढलान के पास बायपास के लिए सर्वे किया गया था लेकिन तकनीकी कारणों से उसे मंजूरी नहीं मिल सकी। इसके बाद यह मुद्दा ठंडे बस्ते में चला गया था। हालांकि हाल के दिनों में बायपास की मांग फि र तेज हुई, जब प्रदेश के डिप्टी सीएम ने चिल्फी से सिमगा तक फोरलेन और कवर्धा शहर के बाहर बायपास निर्माण की जरूरत को दोहराया। इस पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी सहमति जताई, जिसके बाद मामला तेजी से आगे बढ़ा।