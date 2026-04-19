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Double Suicide Case: घर में फंदे पर लटके मिले पति-पत्नी, 4 साल पहले भागकर की थी शादी

Double Suicide Case: Kawardha district के जंगलपुर गांव में एक दंपति ने घर के अंदर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। दोनों के शव फंदे पर लटके मिले, पुलिस मामले की जांच में जुटी है।

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Laxmi Vishwakarma

Apr 19, 2026

कवर्धा डबल सुसाइड केस (photo source- Patrika)

कवर्धा डबल सुसाइड केस (photo source- Patrika)

Double Suicide Case: छत्तीसगढ़ के Kawardha district से एक बेहद दुखद और दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जिसने पूरे इलाके को स्तब्ध कर दिया है। पांडातराई थाना क्षेत्र के जंगलपुर गांव में एक दंपति ने अपने ही घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की जानकारी मिलते ही क्षेत्र में सनसनी फैल गई और स्थानीय लोगों की भीड़ मौके पर जमा हो गई।

Double Suicide Case: घर के अंदर मिले दोनों के शव

जानकारी के मुताबिक, मृतकों की पहचान रामलाल चंद्रवंशी और रीना चंद्रवंशी के रूप में हुई है। दोनों का शव उनके घर के भीतर फंदे पर लटका हुआ पाया गया। परिजनों और पड़ोसियों ने जब यह मंजर देखा तो तुरंत पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने शवों को अपने कब्जे में लेकर आवश्यक कार्रवाई शुरू की।

चार साल पहले घर से भागकर की थी शादी

बताया जा रहा है कि दोनों पहले से शादीशुदा थे, लेकिन करीब चार साल पहले उन्होंने अपने-अपने घरों से भागकर एक-दूसरे से विवाह कर लिया था। इसके बाद से वे साथ रह रहे थे। इस पृष्ठभूमि के चलते पुलिस इस मामले को हर एंगल से जांच रही है, ताकि आत्महत्या के पीछे की असली वजह सामने आ सके।

पुलिस जांच में जुटी, कारण अब तक स्पष्ट नहीं

फिलहाल इस घटना के पीछे की वजह साफ नहीं हो पाई है। पुलिस आसपास के लोगों, रिश्तेदारों और परिचितों से पूछताछ कर रही है। साथ ही मोबाइल कॉल डिटेल और अन्य तकनीकी पहलुओं की भी जांच की जा रही है, ताकि किसी तरह का सुराग मिल सके।

Double Suicide Case: पोस्टमॉर्टम के बाद आगे की कार्रवाई

दोनों शवों को पंचनामा कार्रवाई के बाद पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है। रिपोर्ट आने के बाद मौत के कारणों को लेकर स्थिति और स्पष्ट हो सकेगी। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा।

इलाके में शोक और सवाल

इस घटना के बाद गांव में शोक का माहौल है। लोग यह समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि दोनों ने इतना बड़ा कदम उठा लिया। यह घटना एक बार फिर मानसिक, सामाजिक और पारिवारिक दबावों की ओर इशारा करती है, जिनकी गहराई से जांच और समझ जरूरी है।

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Published on:

19 Apr 2026 05:23 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Kawardha / Double Suicide Case: घर में फंदे पर लटके मिले पति-पत्नी, 4 साल पहले भागकर की थी शादी

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