Double Suicide Case: घर में फंदे पर लटके मिले पति-पत्नी, 4 साल पहले भागकर की थी शादी

Double Suicide Case: छत्तीसगढ़ के Kawardha district से एक बेहद दुखद और दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जिसने पूरे इलाके को स्तब्ध कर दिया है। पांडातराई थाना क्षेत्र के जंगलपुर गांव में एक दंपति ने अपने ही घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की जानकारी मिलते ही क्षेत्र में सनसनी फैल गई और स्थानीय लोगों की भीड़ मौके पर जमा हो गई।