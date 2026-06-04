छत्तीसगढ़ में BJP का दबदबा कायम, लोहरा, बम्हनीडीह, शिवनन्दनपुर में मिली जीत, कांग्रेस की हालत खराब

राजनांदगांव जिले के घुमका नगर पंचायत में पहली बार कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। (Chhattisgarh Election Result) अध्यक्ष पद पर कांग्रेस का कब्जा हुआ है। कांग्रेस प्रत्याशी फूलमती 85 वोट से जीत हासिल की है। परिणाम आने से कांग्रेस कार्यकताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जश्न मनाया। इधर जांजगीर चांपा जिले के क्षेत्रों में हुए चुनाव में बीजेपी अच्छा प्रदर्शन कर रही है। बम्हनीडीह में हुए नगर पंचायत अध्यक्ष पद के लिए भाजपा 889 मत से विजयी घोषित हुए हैं। इधर शिवनन्दनपुर नगर पंचायत में अध्यक्ष पद पर भाजपा प्रत्याशी रितेश जायसवाल की जीत हुई है।