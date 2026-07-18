लोक शिक्षण संचालनालय ने 14 जुलाई को जारी आदेश में स्पष्ट किया था कि विभाग में वर्षों से चली आ रही संलग्नीकरण व्यवस्था समाप्त (Teacher Attachment Cancelled) की जा रही है। सभी गैर शैक्षणिक कर्मचारियों को तत्काल मूल पदस्थापना वाले कार्यालय अथवा संस्था में लौटकर ऑनलाइन एईबीएएस प्रणाली से उपस्थिति दर्ज करानी होगी। इसके बावजूद निर्देशों की अनदेखी करने वालों पर जुलाई माह का वेतन रोकने और अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की चेतावनी दी गई। इसके अगले ही दिन 15 जुलाई को संचालनालय ने एक और आदेश जारी कर निर्देशों को और कड़ा कर दिया।