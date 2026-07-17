छत्तीसगढ़ के तकनीकी शिक्षा विभाग में बड़े पैमाने पर ट्रांसफर, व्याख्याताओं और प्रशिक्षकों के तबादले की सूची जारी

Teachers Transfers: छत्तीसगढ़ सरकार ने कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग में बड़े पैमाने पर प्रशासनिक फेरबदल किया है। विभाग ने व्याख्याताओं और प्रशिक्षकों के तबादले के आदेश जारी किए हैं। स्थानांतरण सूची में तकनीकी शिक्षा संचालनालय के अधीन कार्यरत कई अधिकारियों और कर्मचारियों के नाम शामिल हैं। आदेश जारी होने के साथ ही तबादले तत्काल प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं।