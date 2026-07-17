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छत्तीसगढ़ के तकनीकी शिक्षा विभाग में बड़े पैमाने पर ट्रांसफर, व्याख्याताओं और प्रशिक्षकों के तबादले की सूची जारी

Chhattisgarh Transfer News: छत्तीसगढ़ के कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग में बड़े पैमाने पर व्याख्याताओं और प्रशिक्षकों के तबादले किए गए हैं।
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रायपुर

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Laxmi Vishwakarma

Jul 17, 2026

Teachers Transfers

तकनीकी शिक्षा विभाग में बड़ा फेरबदल (photo source- Patrika)

Teachers Transfers: छत्तीसगढ़ सरकार ने कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग में बड़े पैमाने पर प्रशासनिक फेरबदल किया है। विभाग ने व्याख्याताओं और प्रशिक्षकों के तबादले के आदेश जारी किए हैं। स्थानांतरण सूची में तकनीकी शिक्षा संचालनालय के अधीन कार्यरत कई अधिकारियों और कर्मचारियों के नाम शामिल हैं। आदेश जारी होने के साथ ही तबादले तत्काल प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं।

विभाग की ओर से जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि संचालनालय तकनीकी शिक्षा के अधीन अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशासनिक आवश्यकता के आधार पर अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक नई पदस्थापना दी गई है। सभी संबंधित कर्मचारियों को निर्धारित स्थान पर जल्द कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए हैं।

CG Government Transfer: कई जिलों के व्याख्याता और प्रशिक्षक प्रभावित

इस तबादला आदेश से प्रदेश के विभिन्न जिलों में पदस्थ व्याख्याता और प्रशिक्षक प्रभावित हुए हैं। विभाग का मानना है कि इस फेरबदल से तकनीकी शिक्षण संस्थानों में मानव संसाधन का बेहतर उपयोग होगा और जरूरत के अनुसार स्टाफ की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सकेगी।

प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने की कवायद

तकनीकी शिक्षा विभाग समय-समय पर प्रशासनिक आवश्यकताओं और संस्थानों में स्टाफ की जरूरत को देखते हुए तबादले करता है। इस बार भी विभाग ने कार्य व्यवस्था को संतुलित करने और शैक्षणिक गतिविधियों को सुचारु बनाए रखने के उद्देश्य से बड़े स्तर पर स्थानांतरण किए हैं।

आदेश में क्या कहा गया?

जारी आदेश के अनुसार, राज्य शासन ने संचालनालय तकनीकी शिक्षा के अधीन अधिकारियों और कर्मचारियों का स्थानांतरण तत्काल प्रभाव से किया है। यह पदस्थापन फिलहाल अस्थायी होगी और आगामी आदेश तक प्रभावी रहेगी। विभाग ने सभी संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को नए पदस्थापना स्थल पर समय पर कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए हैं।

पूरी सूची देखने की अपील

विभाग की ओर से जारी स्थानांतरण आदेश में व्याख्याताओं और प्रशिक्षकों के नाम तथा नई पदस्थापनाओं का विस्तृत विवरण दिया गया है। संबंधित कर्मचारी अपनी पदस्थापना की जानकारी विभाग द्वारा जारी आधिकारिक सूची में देख सकते हैं।

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Updated on:

17 Jul 2026 01:40 pm

Published on:

17 Jul 2026 01:40 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / छत्तीसगढ़ के तकनीकी शिक्षा विभाग में बड़े पैमाने पर ट्रांसफर, व्याख्याताओं और प्रशिक्षकों के तबादले की सूची जारी

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