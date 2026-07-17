बच्चों की जान से खिलवाड़! जर्जर स्कूल भवन के विरोध में सड़क पर उतरे ग्रामीण, Video वायरल

School Lock Protest @विनोद जैन: छत्तीसगढ़ के अभनपुर विकासखंड के ग्राम सोनसिल्ली में शुक्रवार को शिक्षा व्यवस्था और बच्चों की सुरक्षा को लेकर ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। लगातार बारिश के बीच शासकीय प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक शाला के जर्जर भवनों से परेशान ग्रामीणों, अभिभावकों और छात्र-छात्राओं ने स्कूल के मुख्य द्वार पर ताला जड़कर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने हाथों में तख्तियां लेकर “पहले सुरक्षित भवन, फिर पढ़ाई” और “बच्चों की जान से खिलवाड़ बंद करो” जैसे नारे लगाए।