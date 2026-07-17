Rainfall in Chhattisgarh: अगले 72 घंटे अहम! प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश और बिजली गिरने की चेतावनी

Rainfall in Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ में मानसून एक बार फिर पूरी तरह सक्रिय हो गया है। मानसून के ब्रेक के बाद अब प्रदेश में बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है। बंगाल की खाड़ी में बने लो प्रेशर एरिया का असर राज्य के मौसम पर साफ दिखाई दे रहा है। राजधानी रायपुर समेत कई जिलों में शुक्रवार सुबह से बादल छाए रहे और कई स्थानों पर हल्की बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग ने अगले तीन दिनों तक प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में बारिश की गतिविधियां बढ़ने और कुछ स्थानों पर मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना जताई है।