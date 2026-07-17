छत्तीसगढ़ के स्कूलों में नया सुरक्षा नियम, छुट्टी से पहले रोज स्कूल परिसर की जांच करेंगे शिक्षक

बता दें कि यह आदेश ऐसे समय आया है, जब हाल के महीनों में स्कूल परिसरों में सुरक्षा को लेकर कई घटनाएं सामने आई हैं। बारिश के मौसम में स्कूल भवनों की जर्जर स्थिति, खुले विद्युत तार, जलभराव, खुले बोरवेल और परिसर में जहरीले जीव-जंतुओं के मिलने जैसी शिकायतों ने चिंता बढ़ाई है। इन्हीं मामलों को देखते हुए लोक शिक्षण संचालनालय ने सभी सरकारी स्कूलों को छुट्टी से पहले नियमित रूप से परिसर का निरीक्षण करने, संभावित जोखिमों की पहचान करने और तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए हैं।