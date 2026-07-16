CG Weather Update: रायपुर समेत कई जिलों में जमकर बरसे बादल, IMD का अलर्ट जारी

CG Weather Update: छत्तीसगढ़ में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है। गुरुवार शाम रायपुर समेत कई जिलों में अच्छी बारिश हुई, जिससे लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली। मौसम विभाग के मुताबिक, बंगाल की खाड़ी में बने लो प्रेशर एरिया के कारण प्रदेश में बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी। अगले कुछ दिनों तक कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश, जबकि कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना जताई गई है। विभाग ने गरज-चमक और बिजली गिरने को लेकर भी अलर्ट जारी किया है तथा लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है।