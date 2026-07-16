CG Weather Update: रायपुर समेत कई जिलों में जमकर बरसे बादल, IMD का अलर्ट जारी

CG Weather Update: रायपुर में जमकर बारिश हुई(photo-patrika)
CG Weather Update: छत्तीसगढ़ में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है। गुरुवार शाम रायपुर समेत कई जिलों में अच्छी बारिश हुई, जिससे लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली। मौसम विभाग के मुताबिक, बंगाल की खाड़ी में बने लो प्रेशर एरिया के कारण प्रदेश में बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी। अगले कुछ दिनों तक कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश, जबकि कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना जताई गई है। विभाग ने गरज-चमक और बिजली गिरने को लेकर भी अलर्ट जारी किया है तथा लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है।
मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक, बंगाल की खाड़ी में सक्रिय मौसम तंत्र के मजबूत होने से छत्तीसगढ़ में नमी बढ़ी है। इसके चलते रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, महासमुंद, राजनांदगांव और आसपास के इलाकों में बादलों का असर बना हुआ है। मौसम विभाग ने कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश और कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना जताई है।
मौसम विभाग ने प्रदेश के कई हिस्सों में गरज-चमक और बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है। लोगों को खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने और खुले स्थानों में जाने से बचने की सलाह दी गई है। प्रशासन को भी संभावित जलभराव और बिजली से संबंधित घटनाओं को लेकर सतर्क रहने को कहा गया है।
मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार, 1 जून से अब तक छत्तीसगढ़ में सामान्य से करीब 29 प्रतिशत कम बारिश दर्ज की गई है। हालांकि, आगामी दिनों में अच्छी बारिश होने की संभावना के चलते इस कमी में सुधार की उम्मीद जताई जा रही है। इससे किसानों और जल स्रोतों को भी राहत मिलने की संभावना है।
बारिश के बाद प्रदेश के कई हिस्सों में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। बुधवार को सबसे अधिक अधिकतम तापमान 35.5 डिग्री सेल्सियस राजनांदगांव में रिकॉर्ड किया गया, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान 24.2 डिग्री सेल्सियस बिलासपुर में दर्ज हुआ।
राजधानी रायपुर में गुरुवार को दिनभर बादल छाए रहने और रुक-रुक कर बारिश होने का अनुमान है। शहर का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है।
मानसून की सक्रियता बढ़ने से धान की रोपाई और खरीफ फसलों को लाभ मिलने की उम्मीद है। कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि यदि अगले कुछ दिनों तक बारिश का सिलसिला जारी रहता है, तो कृषि गतिविधियों को गति मिलेगी और जलाशयों का जलस्तर भी सुधरेगा।
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