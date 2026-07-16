छत्तीसगढ़ में आज हो सकती झमाझम बरसात, जानिए किन जिलों में होगी सबसे ज्यादा बारिश

CG Monsoon Update: छत्तीसगढ़ में पिछले कुछ दिनों से जारी गर्मी और उमस के बीच राहत की खबर है। मौसम विभाग के अनुसार, बंगाल की खाड़ी में बन रहे नए निम्न दाब क्षेत्र के प्रभाव से प्रदेश में मानसून फिर सक्रिय होने जा रहा है। इसके चलते रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, राजनांदगांव और महासमुंद समेत कई जिलों में बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं। मौसम विभाग ने कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश और कुछ स्थानों पर तेज बारिश की संभावना जताई है। इससे तापमान में गिरावट आएगी और लोगों को उमस से राहत मिलने की उम्मीद है।