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छत्तीसगढ़ में आज हो सकती झमाझम बरसात, जानिए किन जिलों में होगी सबसे ज्यादा बारिश

Monsoon Alert: बंगाल की खाड़ी में बन रहे नए लो प्रेशर एरिया के असर से छत्तीसगढ़ में मानसून फिर सक्रिय होने जा रहा है। मौसम विभाग ने रायपुर समेत कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है।
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रायपुर

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Shradha Jaiswal

Jul 16, 2026

CG Monsoon 2026

CG Monsoon 2026: रायपुर समेत कई जिलों में अलर्ट जारी(photo-patrika)

CG Monsoon Update: छत्तीसगढ़ में पिछले कुछ दिनों से जारी गर्मी और उमस के बीच राहत की खबर है। मौसम विभाग के अनुसार, बंगाल की खाड़ी में बन रहे नए निम्न दाब क्षेत्र के प्रभाव से प्रदेश में मानसून फिर सक्रिय होने जा रहा है। इसके चलते रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, राजनांदगांव और महासमुंद समेत कई जिलों में बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं। मौसम विभाग ने कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश और कुछ स्थानों पर तेज बारिश की संभावना जताई है। इससे तापमान में गिरावट आएगी और लोगों को उमस से राहत मिलने की उम्मीद है।

Today's Monsoon Update: बंगाल की खाड़ी में बन रहा लो प्रेशर एरिया

मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार उत्तर बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक नया निम्न दाब क्षेत्र विकसित हो रहा है। इसके प्रभाव से प्रदेश में नमी की मात्रा बढ़ेगी और बादलों की सक्रियता में इजाफा होगा। मौसम विभाग का मानना है कि यह सिस्टम अगले कुछ दिनों तक प्रदेश के मौसम को प्रभावित कर सकता है।

इन जिलों में बारिश के आसार

मौसम विभाग ने रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, राजनांदगांव, महासमुंद, धमतरी, बलौदाबाजार और कांकेर सहित कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। कुछ स्थानों पर गरज-चमक के साथ तेज बारिश भी हो सकती है। दिनभर आसमान में बादल छाए रहने का अनुमान है।

गर्मी और उमस से मिलेगी राहत

बीते कुछ दिनों से प्रदेश के कई हिस्सों में तापमान सामान्य से अधिक दर्ज किया जा रहा था, जिससे लोगों को उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ रहा था। मौसम में बदलाव के साथ अधिकतम तापमान में गिरावट आने की संभावना है। बारिश और ठंडी हवाओं से लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है।

किसानों के लिए फायदेमंद साबित होगी बारिश

मानसून की सक्रियता खेती-किसानी के लिए भी अच्छी खबर लेकर आई है। धान की रोपाई और खरीफ फसलों के लिए पर्याप्त बारिश जरूरी मानी जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में वर्षा होने से जल स्रोतों का स्तर बढ़ेगा और किसानों को कृषि कार्यों में मदद मिलेगी।

मौसम विभाग ने जारी की सलाह

मौसम विभाग ने लोगों से अपील की है कि वे मौसम से जुड़े ताजा अपडेट पर नजर बनाए रखें। बारिश के दौरान जलभराव वाले इलाकों में जाने से बचें और बिजली चमकने की स्थिति में खुले स्थानों या पेड़ों के नीचे खड़े न हों। प्रशासन ने भी संभावित मौसम परिवर्तन को देखते हुए सतर्क रहने की सलाह दी है।

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Updated on:

16 Jul 2026 01:23 pm

Published on:

16 Jul 2026 01:23 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / छत्तीसगढ़ में आज हो सकती झमाझम बरसात, जानिए किन जिलों में होगी सबसे ज्यादा बारिश

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