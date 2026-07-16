PMFBY 2026: 31 जुलाई के बाद नहीं मिलेगा मौका! किसानों के लिए कृषि विभाग की अहम अपील, जरूरी अपडेट

PMFBY 2026: छत्तीसगढ़ में खरीफ सीजन 2026 के दौरान किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के तहत फसलों का बीमा कराया जा रहा है। कृषि विभाग ने विशेष रूप से गैर-ऋणी (अऋणी) किसानों से 31 जुलाई 2026 तक अधिसूचित फसलों का बीमा कराने की अपील की है। विभाग का कहना है कि समय रहते बीमा कराने से फसल खराब होने की स्थिति में किसानों को आर्थिक सहायता प्राप्त हो सकेगी।