‘मैं डरता हूं’, तीजन बाई से लड़ने के लिए कहा तो दारा सिंह ने कही ये बात, पूर्व पति ने बताए अनसुने किस्से

Chhattisgarh News: ताबीर हुसैन की रिपोर्ट. पद्म विभूषण तीजन बाई के पूर्व पति और पंडवानी कलाकार तुलसीराम देशमुख ने अपनी साझा कलात्मक यात्रा से जुड़े कई दिलचस्प प्रसंग सुनाए। दशगात्र कार्यक्रम में शामिल होने आए तुलसीराम ने बताया कि देश-विदेश के दौरों के दौरान तीजन बाई का व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली था कि बड़े-बड़े फिल्मी सितारे भी उनका सम्मान करते थे। तुलसीराम ने बताया कि एक बार मुंबई में कार्यक्रम के दौरान अभिनेता अमरीश पुरी ने उनका हाथ पकडक़र आत्मीयता से स्वागत किया और कार्यक्रम की जानकारी ली।