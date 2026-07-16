16 जुलाई 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Monsoon

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

‘मैं डरता हूं’, तीजन बाई से लड़ने के लिए कहा तो दारा सिंह ने कही ये बात, पूर्व पति ने बताए अनसुने किस्से

Teejan Bhai untold Story: जिसके तंबूरे में भीम का ताकतवार गदा हो, जो 10 हजार हाथियों की ताकत रखने वाले को प्रतीकात्मक तौर पर मारने का माद्दा रखती हो उससे तो मैं डरता हूं। यह शब्द है अभिनेता दारा सिंह के..
2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Chandu Nirmalkar

Jul 16, 2026

Teejan Bhai, chhattisgarh news

अभिनेता और पहलवान दारा सिंह और पद्म विभूषण तीजन बाई की ( प्रतीकात्मक फोटो Patrika)

Chhattisgarh News: ताबीर हुसैन की रिपोर्ट. पद्म विभूषण तीजन बाई के पूर्व पति और पंडवानी कलाकार तुलसीराम देशमुख ने अपनी साझा कलात्मक यात्रा से जुड़े कई दिलचस्प प्रसंग सुनाए। दशगात्र कार्यक्रम में शामिल होने आए तुलसीराम ने बताया कि देश-विदेश के दौरों के दौरान तीजन बाई का व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली था कि बड़े-बड़े फिल्मी सितारे भी उनका सम्मान करते थे। तुलसीराम ने बताया कि एक बार मुंबई में कार्यक्रम के दौरान अभिनेता अमरीश पुरी ने उनका हाथ पकडक़र आत्मीयता से स्वागत किया और कार्यक्रम की जानकारी ली।

Teejan Bhai Untold Story: दारा सिंह ने कहा- मैं तीजन बाई से नहीं लड़ पाऊंगा

लेकिन तीजन बाई अमरीश पुरी के फिल्मी किरदार से वाकिफ थीं, इसलिए मिलने से झिझक रहीं थीं। प्रसिद्ध अभिनेता और पहलवान दारा सिंह से मुलाकात का जिक्र भी किया। दारा सिंह ने मजाकिए लहजे में कहा था कि दुनिया मुझे पहलवान समझती है लेकिन कोई मुझसे कहे कि तीजन बाई से लडऩा है तो नहीं लड़ पाऊंगा। जिसके तंबूरे में भीम का ताकतवार गदा हो, जो 10 हजार हाथियों की ताकत रखने वाले को प्रतीकात्मक तौर पर मारने का माद्दा रखती हो उससे तो मैं डरता हूं।

अमोल पालेकर ने खाया पान

उन्होंने कहा कि तीजन बाई मंच पर जितनी सरल दिखती थीं, उतनी ही दृढ़ स्वभाव की थीं। बड़े-बड़े कलाकार भी उनका सम्मान करते थे। अभिनेता अमोल पालेकर और अभिनेत्री चित्रा सिंह जैसे कलाकार कार्यक्रमों में उनके साथ बैठकर पान खाते थे और फिर मंच पर प्रस्तुति शुरू होती थी।

कभी कोई हादसा नहीं हुआ

तुलसीराम ने कहा कि उन्होंने और तीजन बाई ने वर्षों तक साथ में देश-विदेश की यात्राएं कीं। कार, ट्रेन और हवाई जहाज से अनगिनत सफर किए, लेकिन कभी कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। उनके मुताबिक, यह उनकी कला और ईश्वर की कृपा का आशीर्वाद था।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

16 Jul 2026 01:35 pm

Published on:

16 Jul 2026 01:35 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / ‘मैं डरता हूं’, तीजन बाई से लड़ने के लिए कहा तो दारा सिंह ने कही ये बात, पूर्व पति ने बताए अनसुने किस्से

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

छत्तीसगढ़ में आज हो सकती झमाझम बरसात, जानिए किन जिलों में होगी सबसे ज्यादा बारिश

CG Monsoon 2026
रायपुर

‘न नौकरी पक्की, न पूरी तनख्वाह’, इन 3 मांगों को लेकर रायपुर सड़क पर उतरे अतिथि प्राध्यापक

Guest Faculty Protest
रायपुर

छत्तीसगढ़ी कॉमेडी जगत को बड़ा झटका, मशहूर हास्य कलाकार रामू यादव का निधन

Ramu Yadav Death
रायपुर

Transfer: छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 10 अधिकारियों का तबादला

Raipur Police Transfer
रायपुर

महादेव सट्टा में हर महीने मिलता था 450 करोड़ रुपए, भूपेश बघेल का बड़ा खुलासा, BJP को बताया किंग

Mahadev satta App case
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.