16 जुलाई 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Monsoon

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

E20 विवाद में मारुति सुज़ुकी को बड़ा झटका, ग्राहक को नई SUV देने का आदेश, जानें क्या है विवाद?

E20 पेट्रोल विवाद में रायपुर ज़िला उपभोक्ता आयोग ने मारुति सुज़ुकी और उसके डीलर को ग्राहक की ग्रैंड विटारा स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड SUV को नई E20-कम्पैटिबल गाड़ी से बदलने का आदेश दिया है। आयोग ने 45 दिनों के भीतर आदेश का पालन करने, अन्यथा ₹20.50 लाख लौटाने के साथ ₹1 लाख मुआवजा और ₹10,000 कानूनी खर्च देने का निर्देश दिया है।
2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Rajesh Kumar Ojha

Jul 16, 2026

E20 Petrol Car Damage

E20 पेट्रोल से कार खराब (photo source- Patrika)

देशभर में E20 पेट्रोल को लेकर जारी बहस के बीच छत्तीसगढ़ के रायपुर ज़िला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने मारुति सुज़ुकी और उसके अधिकृत डीलर को बड़ा झटका दिया है। आयोग ने एक ग्राहक की शिकायत को सही मानते हुए कंपनी और डीलर को ग्रैंड विटारा स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड SUV को उसी मॉडल की नई E20-कम्पैटिबल (E20 ईंधन के अनुकूल) गाड़ी से बदलने का आदेश दिया है। इसके साथ ही मानसिक पीड़ा के लिए मुआवजा और कानूनी खर्च का भुगतान करने का भी निर्देश दिया है। यह आदेश रायपुर ज़िला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने 14 जुलाई को जारी किया।

क्या है पूरा मामला?

रायपुर निवासी डॉ. प्रेमराज देवता ने मारुति सुज़ुकी ग्रैंड विटारा स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड ज़ेटा प्लस खरीदी थी। उनका आरोप है कि E20 पेट्रोल के व्यापक उपयोग के बाद उनकी कार में बार-बार तकनीकी खराबियां आने लगीं। उन्होंने यह भी दावा किया कि वाहन खरीदते समय उन्हें यह नहीं बताया गया था कि यह मॉडल E20 इथेनॉल-मिश्रित ईंधन के साथ पूरी तरह अनुकूल नहीं है।

इसके बाद उन्होंने रायपुर ज़िला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (अतिरिक्त बेंच) में मारुति सुज़ुकी इंडिया लिमिटेड और उसके अधिकृत डीलर नेक्सा मैग्नेटो (स्काई ऑटो मोबाइल) के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। दोनों पक्षों ने अपने वकीलों के माध्यम से शिकायत का विरोध किया।

आयोग ने क्या आदेश दिया?

आयोग के अध्यक्ष प्रशांत कुंडू और सदस्य डॉ. आनंद वर्गीज़ की पीठ ने शिकायत को सही मानते हुए मारुति सुज़ुकी और उसके अधिकृत डीलर को सेवा में कमी का दोषी ठहराया। आयोग ने दोनों पक्षों को निर्देश दिया कि वे शिकायतकर्ता की मौजूदा कार वापस लेकर आदेश की तारीख से 45 दिनों के भीतर उसी मॉडल की नई E20-कम्पैटिबल कार उपलब्ध कराएं।

यदि तय समय सीमा के भीतर वाहन नहीं बदला जाता है, तो कंपनी और डीलर को शिकायतकर्ता को ₹20,50,494 की पूरी राशि लौटानी होगी। इसमें कार की कीमत ₹18,29,000, आरटीओ शुल्क ₹1,86,850 और बीमा प्रीमियम ₹34,644 शामिल हैं।

इसके अलावा आयोग ने मानसिक पीड़ा के लिए ₹1 लाख मुआवजा और मुकदमे के खर्च के लिए ₹10,000 देने का भी आदेश दिया है। यह राशि भी 45 दिनों के भीतर अदा करनी होगी। यदि निर्धारित समय सीमा में भुगतान नहीं किया जाता है, तो आदेश की तारीख से वास्तविक भुगतान होने तक पूरी राशि पर 7 प्रतिशत वार्षिक ब्याज देना होगा।

‘मैं डरता हूं’, तीजन बाई से लड़ने के लिए कहा तो दारा सिंह ने कही ये बात, पूर्व पति ने बताए अनसुने किस्से

ये भी पढ़ें
Teejan Bhai, chhattisgarh news

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

16 Jul 2026 02:45 pm

Published on:

16 Jul 2026 02:44 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / E20 विवाद में मारुति सुज़ुकी को बड़ा झटका, ग्राहक को नई SUV देने का आदेश, जानें क्या है विवाद?

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Chhattisgarh Religion Law: धर्म परिवर्तन से 60 दिन पहले देनी होगी सूचना, छत्तीसगढ़ में लागू हुआ नया अधिनियम

Chhattisgarh Religion Law
रायपुर

PMFBY 2026: 31 जुलाई के बाद नहीं मिलेगा मौका! किसानों के लिए कृषि विभाग की अहम अपील, जरूरी अपडेट

PMFBY
रायपुर

Railway crossing closed: 19 जुलाई तक बंद रहेंगे बोडतरा और कुकराचुंदा रेलवे फाटक, इन रास्तों से करें सफर

Railway crossing closed
रायपुर

‘मैं डरता हूं’, तीजन बाई से लड़ने के लिए कहा तो दारा सिंह ने कही ये बात, पूर्व पति ने बताए अनसुने किस्से

Teejan Bhai, chhattisgarh news
रायपुर

छत्तीसगढ़ में आज हो सकती झमाझम बरसात, जानिए किन जिलों में होगी सबसे ज्यादा बारिश

CG Monsoon 2026
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.