Railway crossing closed: 19 जुलाई तक बंद रहेंगे बोडतरा और कुकराचुंदा रेलवे फाटक, इन रास्तों से करें सफर

रेलवे अधिकारियों के मुताबिक ट्रैक की सुरक्षा और रेल परिचालन को सुचारु बनाए रखने के लिए यह मरम्मत कार्य आवश्यक है। कार्य के दौरान किसी भी प्रकार की दुर्घटना से बचने के लिए सड़क यातायात पर रोक लगाई गई है। रेलवे प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे यात्रा से पहले अपने मार्ग की योजना बना लें और बंद फाटकों से गुजरने का प्रयास न करें। मरम्मत कार्य पूरा होने के बाद दोनों फाटकों को पुनः यातायात के लिए खोल दिया जाएगा। प्रशासन ने लोगों से वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने और रेलवे कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करने की भी अपील की है।