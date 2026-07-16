‘न नौकरी पक्की, न पूरी तनख्वाह’, इन 3 मांगों को लेकर रायपुर सड़क पर उतरे अतिथि प्राध्यापक

संगठन का दावा है कि हरियाणा, मध्यप्रदेश और अन्य राज्यों में अतिथि व्याख्याताओं को 57 हजार रुपये या उससे अधिक का मासिक मानदेय दिया जा रहा है, जबकि छत्तीसगढ़ में स्थिति इससे काफी अलग है। प्रति कक्षा 2400 रुपये मानदेय से जुड़े प्रावधानों का भी प्रभावी तरीके से पालन नहीं हो रहा है। यहां 300, 400, 500, 700, 800 अलग-अलग दर से वेतन की गणना हो रही है। उनका कहना है कि यदि जल्द समाधान नहीं निकला तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा।