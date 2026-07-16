Transfer: छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 10 अधिकारियों का तबादला

Transfer List: छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग में प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर बड़ा बदलाव किया गया है। पुलिस मुख्यालय, नवा रायपुर की ओर से जारी आदेश के तहत 7 थाना प्रभारियों (निरीक्षकों) और 3 उप निरीक्षकों समेत कुल 10 पुलिस अधिकारियों का स्थानांतरण किया गया है। यह आदेश पुलिस स्थापना बोर्ड की अनुशंसा के बाद पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) अरुण देव गौतम द्वारा जारी किया गया है। सभी तबादले तत्काल प्रभाव से लागू होंगे और आगामी आदेश तक प्रभावी रहेंगे।