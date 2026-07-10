दलदली मेन रोड से खारिया-अगरी तक बनी इस सड़क पर 2.49 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे, लेकिन निर्माण के कुछ समय बाद ही सड़क के धंसने से कार्य की गुणवत्ता पर सवाल खड़े हो गए। स्थानीय लोगों ने भी निर्माण में लापरवाही और घटिया सामग्री के उपयोग की शिकायत की थी। अब विभागीय कार्रवाई के बाद यह मामला प्रदेश में सरकारी निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और निगरानी व्यवस्था को लेकर चर्चा का विषय बन गया है। शासन ने संकेत दिए हैं कि यदि जांच में अन्य अधिकारियों या संबंधित एजेंसी की भूमिका सामने आती है, तो उनके खिलाफ भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।