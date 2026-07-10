10 जुलाई 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कवर्धा

कवर्धा में 2.49 करोड़ की सड़क धंसने पर बड़ा एक्शन, 2 इंजीनियर सस्पेंड, कार्यपालन अभियंता पर भी गिरेगी गाज

Road Construction Negligence: छत्तीसगढ़ के कवर्धा में प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत 2.49 करोड़ रुपये की लागत से बनी सड़क धंसने के मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है।
2 min read
Google source verification

कवर्धा

image

Laxmi Vishwakarma

Jul 10, 2026

Kawardha Road Collapse

सड़क धंसने पर बड़ा एक्शन (photo source- Patrika)

Kawardha Road Collapse: प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत करोड़ों रुपये की लागत से बनी सड़क के धंसने के मामले में राज्य सरकार ने सख्त कार्रवाई की है। कवर्धा जिले के बोड़ला विकासखंड में दलदली मेन रोड से खारिया-अगरी तक बनाई गई सड़क की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल उठने के बाद पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के सचिव भीम सिंह ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया। जांच में निर्माण कार्य में गंभीर तकनीकी खामियां मिलने पर दो इंजीनियरों को तत्काल निलंबित करने के निर्देश दिए गए हैं, जबकि कार्यपालन अभियंता के निलंबन के लिए भी प्रस्ताव भेजने की बात कही गई है।

Road Quality Test: सचिव ने किया मौके पर निरीक्षण

गुरुवार को पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के सचिव भीम सिंह ने संबंधित अधिकारियों के साथ सड़क का निरीक्षण किया। यह सड़क प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत 2.49 करोड़ रुपये की लागत से तैयार की गई थी। हाल ही में सड़क धंसने की शिकायत मिलने के बाद शासन स्तर पर मामले को गंभीरता से लिया गया। निरीक्षण के दौरान सड़क की कोर कटिंग कराई गई और अन्य तकनीकी परीक्षण भी किए गए। जांच में निर्माण सामग्री की गुणवत्ता और सड़क के दोनों किनारों पर बनाए गए शोल्डर में गंभीर खामियां सामने आईं।

Assistant/Sub Engineer Suspended: दो इंजीनियर तत्काल निलंबित

तकनीकी जांच रिपोर्ट के आधार पर सचिव ने निर्माण कार्य में लापरवाही मानते हुए सहायक अभियंता सौरभ देशमुख और उप अभियंता जे. रितेश नायडू को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के निर्देश दिए। इसके अलावा, मामले में जिम्मेदारी तय करते हुए कार्यपालन अभियंता संतोष कुमार ठाकुर के निलंबन के लिए भी शासन को प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए गए हैं।

गुणवत्ता से समझौता बर्दाश्त नहीं

सड़क निर्माण में सामने आई खामियों के बाद विभाग ने स्पष्ट संकेत दिए हैं कि सरकारी योजनाओं में गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। अधिकारियों को निर्माण कार्यों की नियमित निगरानी और तकनीकी मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

Chhattisgarh Road News: करोड़ों की परियोजना पर उठे सवाल

दलदली मेन रोड से खारिया-अगरी तक बनी इस सड़क पर 2.49 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे, लेकिन निर्माण के कुछ समय बाद ही सड़क के धंसने से कार्य की गुणवत्ता पर सवाल खड़े हो गए। स्थानीय लोगों ने भी निर्माण में लापरवाही और घटिया सामग्री के उपयोग की शिकायत की थी। अब विभागीय कार्रवाई के बाद यह मामला प्रदेश में सरकारी निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और निगरानी व्यवस्था को लेकर चर्चा का विषय बन गया है। शासन ने संकेत दिए हैं कि यदि जांच में अन्य अधिकारियों या संबंधित एजेंसी की भूमिका सामने आती है, तो उनके खिलाफ भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

10 Jul 2026 08:56 am

Published on:

10 Jul 2026 08:56 am

Hindi News / Chhattisgarh / Kawardha / कवर्धा में 2.49 करोड़ की सड़क धंसने पर बड़ा एक्शन, 2 इंजीनियर सस्पेंड, कार्यपालन अभियंता पर भी गिरेगी गाज

बड़ी खबरें

View All

कवर्धा

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Chhattisgarh News: करंट की चपेट में मासूम समेत 3 लोगों की मौत, गांव में छाया मातम, जानिए कैसे हुए ये दर्दनाक हादसे

Kabirdham Electrocution Accident
कवर्धा

न बनेगा जॉब कार्ड, न मिलेगी रोजगार की हाजिरी! कवर्धा में VBG रामजी योजना प्रभावित, जानें वजह

Kabirdham VBG Ramji Yojana
कवर्धा

भगवान को भी नहीं छोड़ा, हनुमान मंदिर से 30 तोला चांदी का मुकुट चोरी, कवर्धा पुलिस जांच में जुटी

chhattisgarh crime news
कवर्धा

Chhattisgarh Sand Mafia: कवर्धा में तस्करों पर बड़ी कार्रवाई, 1000 ट्रैक्टर-ट्रॉली अवैध रेत जब्त, पांच रसूखदारों पर कसा शिकंजा

Chhattisgarh Sand Mafia
कवर्धा

Chhattisgarh Tourism: छत्तीसगढ़ की नई पहचान बना भोरमदेव जंगल सफारी, पर्यटकों की बनी पहली पसंद

Chhattisgarh Tourism
कवर्धा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.