छत्तीसगढ़ में IAS तबादला सूची जारी, 5 जिलों में बदले CEO, रेमिजियुस एक्का को SUDA का अतिरिक्त प्रभार

छत्तीसगढ़ में IAS अधिकारियों का बड़ा फेरबदल (photo source- Patrika)
CG IAS Transfer: छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के अधिकारियों के कार्यभार में बड़ा फेरबदल किया है। सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) द्वारा जारी आदेश के तहत पांच जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों (CEO) का तबादला किया गया है। इसके साथ ही कई अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं।
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के संचालक रेमिजियुस एक्का को उनके वर्तमान दायित्वों के साथ राज्य शहरी विकास अभिकरण (SUDA) के मुख्य कार्यपालन अधिकारी (CEO) का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है। सरकार का यह फैसला प्रशासनिक कार्यों में गति लाने, विकास योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन और विभिन्न विभागों के बीच समन्वय को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
आदेश के अनुसार वर्ष 2011 बैच के आईएएस अधिकारी रेमिजियुस एक्का अपने मौजूदा पद संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के साथ-साथ राज्य शहरी विकास अभिकरण (SUDA) के मुख्य कार्यपालन अधिकारी का अतिरिक्त प्रभार भी संभालेंगे। शहरी विकास परियोजनाओं, प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी), अमृत मिशन और अन्य नगरीय योजनाओं के संचालन में SUDA की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। ऐसे में यह अतिरिक्त जिम्मेदारी शहरी विकास परियोजनाओं को गति देने के उद्देश्य से दी गई मानी जा रही है।
सरकार ने सुरुचि सिंह को जिला पंचायत राजनांदगांव के मुख्य कार्यपालन अधिकारी पद से स्थानांतरित कर आयुक्त, नगर पालिक निगम भिलाई नियुक्त किया है। शहरी निकाय में उनकी यह नई जिम्मेदारी नगर निगम के विकास कार्यों और प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिहाज से अहम मानी जा रही है।
राज्य सरकार समय-समय पर प्रशासनिक अधिकारियों के कार्यक्षेत्र में बदलाव कर विभागीय कार्यों में दक्षता और जवाबदेही बढ़ाने का प्रयास करती है। इस फेरबदल का उद्देश्य जिला पंचायतों में विकास योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन, ग्रामीण विकास कार्यों में तेजी और नगरीय प्रशासन को अधिक प्रभावी बनाना है।
विशेषज्ञों का मानना है कि नई पदस्थापनाओं से पंचायतों और नगरीय निकायों में विकास कार्यों को गति मिलेगी। साथ ही विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित होगा, जिससे सरकारी योजनाओं का लाभ लोगों तक तेजी से पहुंच सकेगा। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है और संबंधित अधिकारियों को शीघ्र अपने नए पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए हैं।
बड़ी खबरेंView All
रायपुर
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग