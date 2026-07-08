छत्तीसगढ़ में IAS तबादला सूची जारी, 5 जिलों में बदले CEO, रेमिजियुस एक्का को SUDA का अतिरिक्त प्रभार

आदेश के अनुसार वर्ष 2011 बैच के आईएएस अधिकारी रेमिजियुस एक्का अपने मौजूदा पद संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के साथ-साथ राज्य शहरी विकास अभिकरण (SUDA) के मुख्य कार्यपालन अधिकारी का अतिरिक्त प्रभार भी संभालेंगे। शहरी विकास परियोजनाओं, प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी), अमृत मिशन और अन्य नगरीय योजनाओं के संचालन में SUDA की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। ऐसे में यह अतिरिक्त जिम्मेदारी शहरी विकास परियोजनाओं को गति देने के उद्देश्य से दी गई मानी जा रही है।