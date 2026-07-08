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छत्तीसगढ़ में IAS तबादला सूची जारी, 5 जिलों में बदले CEO, रेमिजियुस एक्का को SUDA का अतिरिक्त प्रभार

IAS Officers Transfer: छत्तीसगढ़ सरकार ने IAS अधिकारियों के कार्यभार में बड़ा फेरबदल किया है। 5 जिला पंचायत CEO बदले गए हैं, जबकि रेमिजियुस एक्का को SUDA के CEO का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।
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रायपुर

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Laxmi Vishwakarma

Jul 08, 2026

CG IAS Transfer

छत्तीसगढ़ में IAS अधिकारियों का बड़ा फेरबदल (photo source- Patrika)

CG IAS Transfer: छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के अधिकारियों के कार्यभार में बड़ा फेरबदल किया है। सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) द्वारा जारी आदेश के तहत पांच जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों (CEO) का तबादला किया गया है। इसके साथ ही कई अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं।

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के संचालक रेमिजियुस एक्का को उनके वर्तमान दायित्वों के साथ राज्य शहरी विकास अभिकरण (SUDA) के मुख्य कार्यपालन अधिकारी (CEO) का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है। सरकार का यह फैसला प्रशासनिक कार्यों में गति लाने, विकास योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन और विभिन्न विभागों के बीच समन्वय को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

रेमिजियुस एक्का संभालेंगे SUDA की अतिरिक्त जिम्मेदारी

आदेश के अनुसार वर्ष 2011 बैच के आईएएस अधिकारी रेमिजियुस एक्का अपने मौजूदा पद संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के साथ-साथ राज्य शहरी विकास अभिकरण (SUDA) के मुख्य कार्यपालन अधिकारी का अतिरिक्त प्रभार भी संभालेंगे। शहरी विकास परियोजनाओं, प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी), अमृत मिशन और अन्य नगरीय योजनाओं के संचालन में SUDA की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। ऐसे में यह अतिरिक्त जिम्मेदारी शहरी विकास परियोजनाओं को गति देने के उद्देश्य से दी गई मानी जा रही है।

पांच जिला पंचायतों के CEO बदले

  • राज्य सरकार ने पांच जिला पंचायतों में मुख्य कार्यपालन अधिकारियों की नई नियुक्तियां की हैं।
  • गजेन्द्र सिंह ठाकुर को मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत धमतरी के पद से हटाकर उप सचिव, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन तथा पुनर्वास विभाग में पदस्थ किया गया है।
  • प्रतीक जैन को जिला पंचायत बस्तर से स्थानांतरित कर जिला पंचायत कोरबा का मुख्य कार्यपालन अधिकारी बनाया गया है।
  • जयंत नाहटा को जिला पंचायत दंतेवाड़ा से जिला पंचायत धमतरी का मुख्य कार्यपालन अधिकारी नियुक्त किया गया है।
  • एम. भार्गव, जो वर्तमान में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डोंगरगढ़ हैं, उन्हें जिला पंचायत दंतेवाड़ा का मुख्य कार्यपालन अधिकारी बनाया गया है।
  • तनय खत्रा, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कटघोरा को जिला पंचायत बस्तर का मुख्य कार्यपालन अधिकारी नियुक्त किया गया है।
  • दुर्गा प्रसाद अधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), घरघोड़ा को जिला पंचायत राजनांदगांव का मुख्य कार्यपालन अधिकारी बनाया गया है।

सुरुचि सिंह को मिली नई जिम्मेदारी

सरकार ने सुरुचि सिंह को जिला पंचायत राजनांदगांव के मुख्य कार्यपालन अधिकारी पद से स्थानांतरित कर आयुक्त, नगर पालिक निगम भिलाई नियुक्त किया है। शहरी निकाय में उनकी यह नई जिम्मेदारी नगर निगम के विकास कार्यों और प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिहाज से अहम मानी जा रही है।

प्रशासनिक व्यवस्था को मिलेगा नया स्वरूप

राज्य सरकार समय-समय पर प्रशासनिक अधिकारियों के कार्यक्षेत्र में बदलाव कर विभागीय कार्यों में दक्षता और जवाबदेही बढ़ाने का प्रयास करती है। इस फेरबदल का उद्देश्य जिला पंचायतों में विकास योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन, ग्रामीण विकास कार्यों में तेजी और नगरीय प्रशासन को अधिक प्रभावी बनाना है।

विशेषज्ञों का मानना है कि नई पदस्थापनाओं से पंचायतों और नगरीय निकायों में विकास कार्यों को गति मिलेगी। साथ ही विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित होगा, जिससे सरकारी योजनाओं का लाभ लोगों तक तेजी से पहुंच सकेगा। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है और संबंधित अधिकारियों को शीघ्र अपने नए पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए हैं।

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Updated on:

08 Jul 2026 10:17 am

Published on:

08 Jul 2026 09:56 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / छत्तीसगढ़ में IAS तबादला सूची जारी, 5 जिलों में बदले CEO, रेमिजियुस एक्का को SUDA का अतिरिक्त प्रभार

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