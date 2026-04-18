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CG Transfer News: छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक सर्जरी, 20 CMO समेत 37 अधिकारियों के तबादले, देखें लिस्ट…

CG Officers Transfer: छत्तीसगढ़ में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 20 CMO सहित 37 अधिकारियों का तबादला किया है। जानें पूरी खबर और इसके पीछे की वजह।

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रायपुर

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Laxmi Vishwakarma

Apr 18, 2026

नगरीय प्रशासन विभाग में बड़ा फेरबदल (photo source- Patrika)

नगरीय प्रशासन विभाग में बड़ा फेरबदल (photo source- Patrika)

CG Transfer News: छत्तीसगढ़ में एक बार फिर बड़ा प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिला है। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने राज्यभर में प्रशासनिक कसावट लाने और नगरीय निकायों की कार्यप्रणाली को मजबूत करने के उद्देश्य से कुल 37 अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादले का आदेश जारी किया है। इस फैसले को सरकार की प्रशासनिक सक्रियता और जमीनी स्तर पर सुधार की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।

CG Transfer News: नियमित अधिकारियों की नियुक्ति को मिल रही प्राथमिकता

इस आदेश के तहत सबसे बड़ा फोकस नगर पालिकाओं और जिला मुख्यालयों में नियमित मुख्य नगर पालिका अधिकारियों (CMO) की तैनाती पर रखा गया है। लंबे समय से कई नगरीय निकायों में प्रभारी व्यवस्था के सहारे काम चल रहा था, जिससे विकास कार्यों की गति और जवाबदेही दोनों प्रभावित हो रही थीं। अब सरकार ने इन जगहों पर नियमित अधिकारियों की पदस्थापना कर प्रशासनिक स्थिरता लाने की कोशिश की है।

वहीं, इस फेरबदल का एक अहम पहलू यह भी है कि 6 सहायक राजस्व अधिकारियों और जूनियर कर्मचारियों को, जो अब तक प्रभारी मुख्य नगर पालिका अधिकारी के रूप में काम कर रहे थे, उन्हें उनके मूल पदों पर वापस भेज दिया गया है। यह कदम इस बात का संकेत देता है कि शासन अब जिम्मेदार पदों पर योग्य और नियमित अधिकारियों की नियुक्ति को प्राथमिकता दे रहा है, ताकि निर्णय लेने की प्रक्रिया अधिक प्रभावी और पारदर्शी हो सके।

हालांकि, राज्य में नियमित मुख्य नगर पालिका अधिकारियों की कमी अभी भी एक चुनौती बनी हुई है। इसी को ध्यान में रखते हुए कुछ नगरीय निकायों में वरिष्ठ कर्मचारियों को प्रभारी CMO के रूप में जिम्मेदारी सौंपी गई है। यह एक अस्थायी व्यवस्था है, लेकिन इससे प्रशासनिक कामकाज प्रभावित न हो, इसकी कोशिश की गई है।

CG Transfer News: नगरीय निकायों के कामकाज को लेकर अधिक गंभीर

सरकार का मानना है कि इस तरह के प्रशासनिक बदलाव से न केवल शहरी विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी आएगी, बल्कि नागरिक सुविधाओं— जैसे सफाई व्यवस्था, पेयजल आपूर्ति, सड़क निर्माण और शहरी आधारभूत ढांचे— में भी सुधार देखने को मिलेगा।

राजनीतिक और प्रशासनिक नजरिए से देखें तो यह फेरबदल कई मायनों में महत्वपूर्ण है। एक ओर जहां इसे 'प्रशासनिक सुधार और दक्षता बढ़ाने की दिशा में कदम' माना जा रहा है, वहीं दूसरी ओर यह भी साफ है कि सरकार अब नगरीय निकायों के कामकाज को लेकर अधिक गंभीर हो गई है। अब देखना होगा कि यह बदलाव 'जमीनी स्तर पर कितना असर दिखाता है'— क्या शहरों की व्यवस्थाएं सुधरती हैं, क्या विकास कार्यों में तेजी आती है, और सबसे अहम, क्या आम जनता को इसका सीधा फायदा मिल पाता है या नहीं।

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Published on:

18 Apr 2026 10:22 am

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