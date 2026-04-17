ग्रेफीन सेंसर का कमाल, खतरनाक गैसों से ऐसे करेगा बचाव, ट्रिपलआईटी के शोधकर्ता डॉ. कमल सोलंकी को मिला पेटेंट

रायपुर बन सकता है मध्य भारत का कैंसर हब, पत्रिका से खास बातचीत में पद्मभूषण डॉ. आडवानी ने कहा- अब डर नहीं- अब हम कैंसर को केवल एक नाम से नहीं जानते। उदाहरण के तौर पर, 'लंग कैंसर' सिर्फ एक बीमारी नहीं है, बल्कि इसके 50 अलग-अलग प्रकार हैं। अब हम 'मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस' और 'जीन लेवल' पर जाकर देखते हैं कि मरीज को कौन सा म्यूटेशन है। इसी को 'पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट' कहते हैं… पूरी खबर पढ़े