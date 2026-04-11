रायपुर बन सकता है मध्य भारत का कैंसर हब, पत्रिका से खास बातचीत में पद्मभूषण डॉ. आडवानी ने कहा- अब डर नहीं, तकनीक से जीतेंगे

पद्मभूषण डॉ. सुरेश एच. अडवानी (फोटो सोर्स- पत्रिका)
Personalized Cancer Treatment: अब हम कैंसर को केवल एक नाम से नहीं जानते। उदाहरण के तौर पर, 'लंग कैंसर' सिर्फ एक बीमारी नहीं है, बल्कि इसके 50 अलग-अलग प्रकार हैं। अब हम 'मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस' और 'जीन लेवल' पर जाकर देखते हैं कि मरीज को कौन सा म्यूटेशन है। इसी को 'पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट' कहते हैं, जहां हर मरीज की शारीरिक बनावट और जीन के हिसाब से अलग-अलग दवा दी जाती है।
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