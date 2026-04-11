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रायपुर बन सकता है मध्य भारत का कैंसर हब, पत्रिका से खास बातचीत में पद्मभूषण डॉ. आडवानी ने कहा- अब डर नहीं, तकनीक से जीतेंगे

Personalized Cancer Treatment: कैंसर के इलाज में अब बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। पहले जहां इसे एक ही तरह की बीमारी मानकर सभी मरीजों को एक जैसा इलाज दिया जाता था, वहीं अब चिकित्सा विज्ञान ने इसे कई अलग-अलग प्रकारों में समझना शुरू कर दिया है।

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रायपुर

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Khyati Parihar

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ताबीर हुसैन

Apr 11, 2026

पद्मभूषण डॉ. सुरेश एच. अडवानी (फोटो सोर्स- पत्रिका)

पद्मभूषण डॉ. सुरेश एच. अडवानी (फोटो सोर्स- पत्रिका)

Personalized Cancer Treatment: अब हम कैंसर को केवल एक नाम से नहीं जानते। उदाहरण के तौर पर, 'लंग कैंसर' सिर्फ एक बीमारी नहीं है, बल्कि इसके 50 अलग-अलग प्रकार हैं। अब हम 'मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस' और 'जीन लेवल' पर जाकर देखते हैं कि मरीज को कौन सा म्यूटेशन है। इसी को 'पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट' कहते हैं, जहां हर मरीज की शारीरिक बनावट और जीन के हिसाब से अलग-अलग दवा दी जाती है।

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