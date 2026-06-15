विकास कार्यों में देरी पर डिप्टी CM अरुण साव का बड़ा एक्शन, 2 ठेकेदार ब्लैकलिस्ट, 8 को नोटिस

लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता ने मेसर्स गुप्ता कंस्ट्रक्शन कंपनी का पंजीयन दो वर्षों के लिए निरस्त कर दिया है। कंपनी पर चार महत्वपूर्ण पुल परियोजनाओं में लगातार धीमी प्रगति का आरोप है। इनमें कोंडागांव जिले के अदनार-तोतर मार्ग पर भवरडींग नदी का पुल, घोटिया-मुंडा-चांदाबेड़ा मार्ग का पुल, बड़े राजपुर विकासखंड के पलना-मरीगांव-कुंडई मार्ग का उच्च स्तरीय पुल और कबीरधाम जिले के बांटीपथरा से कुई (दमगढ़) मार्ग में हॉफ नदी पर बन रहा उच्च स्तरीय पुल शामिल है। विभाग का कहना है कि सभी परियोजनाओं में कार्य स्वीकृत समयसीमा और निर्धारित लक्ष्यों से काफी पीछे चल रहा था।