टीएस सिंहदेव ने फिर खोली पुरानी फाइल, डिप्टी CM अरुण साव ने ली चुटकी, बोले- याद तो आएंगे ही

पत्र में कांग्रेस के कथित ढाई-ढाई साल के सत्ता साझेदारी फार्मूले का उल्लेख किए जाने पर भी सिंहदेव ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि इस विषय में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने व्यंग्यात्मक अंदाज में कहा कि राहुल गांधी और विजय शर्मा के बीच इस विषय पर चर्चा होती होगी, लेकिन उन्हें इस बारे में कुछ नहीं पता। सिंहदेव ने यह भी कहा कि वास्तव में किसी को यह नहीं पता कि ढाई साल के फार्मूले में क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। उनका यह बयान भी राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है क्योंकि कांग्रेस सरकार के दौरान मुख्यमंत्री पद को लेकर ढाई-ढाई साल के फार्मूले की चर्चा लंबे समय तक होती रही थी।