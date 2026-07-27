रणजी ट्रॉफी से पहले छत्तीसगढ़ का बड़ा दांव! यश दयाल, जयंत यादव और धर्मेंद्र जडेजा की हो सकती है एंट्री

सूत्रों के मुताबिक, यश दयाल 2026-27 के घरेलू सीजन से उत्तर प्रदेश की बजाय छत्तीसगढ़ की ओर से खेलते नजर आ सकते हैं। इसके लिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC) की प्रक्रिया चल रही है और जल्द ही इसे अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है। बताया जा रहा है कि निजी कारणों से कुछ समय तक प्रतिस्पर्धी क्रिकेट से दूर रहने के बाद यश दयाल नई शुरुआत की तलाश में हैं और छत्तीसगढ़ को उन्होंने अपने अगले पड़ाव के रूप में चुना है।