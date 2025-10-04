प्रॉपर्टी खरीदी-बिक्री से पहले निगम की NOC अनिवार्य, सोसायटी अध्यक्ष को अब तक नहीं मिला नोटिस…

इसके बाद सोसायटी ने प्लॉट काटा जो स्वीकृत लेआउट में शामिल नहीं था। ये प्लॉट कई लोगों को बेचे गए, लेकिन वे 140 लोग आज भी भटक रहे हैं जिन्होंने प्लॉट की अग्रिम राशि तब जमा की थी। इस अतिरिक्त जमीन को नियम के खिलाफ बेचने की शिकायत, तब यानी 17 साल पहले ही 30 अक्टूबर 2007 में कलेक्टर, दुर्ग से की गई। इसके बाद लगातार शिकायत सचिव स्तर तक की गई। हालांकि अब जाकर इस मामले में शिकायत करने वालों को न्याय मिलने की उमीद है।