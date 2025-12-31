यूट्यूब से सीखा नकली नोट छापना… कर्ज उतारने पति-पत्नी ने अपना ये शॉर्टकट तरीका, पहुंचे जेल

CG News: कर्ज से छुटकारा पाने की हड़बड़ी ने एक दंपती को अपराध की राह पर धकेल दिया। यूट्यूब से नकली नोट छापने का तरीका सीखकर ऑनलाइन कलर प्रिंटर मंगाया गया और घर पर ही 500, 200 और 100 रुपए के नकली नोट छापे जाने लगे। इन नोटों को साप्ताहिक बाजारों में खपाया भी गया, लेकिन पुलिस की सतर्कता से यह खेल ज्यादा दिन नहीं चल सका। पुलिस ने रायपुर के मुजगहन निवासी अरुण तुरंग (50) और उसकी पत्नी राखी तुरंग (40) को गिरफ्तार कर 1 लाख 70 हजार 500 रुपए के नकली नोट जब्त किए हैं।