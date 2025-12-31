31 दिसंबर 2025,

बुधवार

भिलाई

यूट्यूब से सीखा नकली नोट छापना… कर्ज उतारने पति-पत्नी ने अपना ये शॉर्टकट तरीका, पहुंचे जेल

CG News: दुर्ग​ जिले के रानीतराई साप्ताहिक बाजार में सामने आए 500 रुपए के नकली नोट मामले में पुलिस ने पति-प​त्नी को गिरफ्तार कर बड़ा खुलासा किया है…

2 min read
Google source verification

भिलाई

image

Chandu Nirmalkar

Dec 31, 2025

CG News, Crime news

कर्ज उतारने यूट्यूब से सीखा नकली नोट छापना, दंपती गिरफ्तार ( Photo - Patrika )

CG News: कर्ज से छुटकारा पाने की हड़बड़ी ने एक दंपती को अपराध की राह पर धकेल दिया। यूट्यूब से नकली नोट छापने का तरीका सीखकर ऑनलाइन कलर प्रिंटर मंगाया गया और घर पर ही 500, 200 और 100 रुपए के नकली नोट छापे जाने लगे। इन नोटों को साप्ताहिक बाजारों में खपाया भी गया, लेकिन पुलिस की सतर्कता से यह खेल ज्यादा दिन नहीं चल सका। पुलिस ने रायपुर के मुजगहन निवासी अरुण तुरंग (50) और उसकी पत्नी राखी तुरंग (40) को गिरफ्तार कर 1 लाख 70 हजार 500 रुपए के नकली नोट जब्त किए हैं।

CG News: रानीतराई साप्ताहिक बाजार में खुला राज

मामले का खुलासा 29 दिसंबर को रानीतराई साप्ताहिक बाजार में नकली नोट चलने की सूचना के बाद हुआ। एसएसपी विजय अग्रवाल ने पत्रकार वार्ता में बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने बाजार में तस्दीक कराई। जांच में सामने आया कि दंपती बाजार में नकली नोट चला रहा है। तत्काल घेराबंदी कर दोनों को पकड़ लिया गया। पूछताछ में आरोपियों ने नकली नोट छापने और उन्हें बाजारों में खपाने की बात स्वीकार की।

दुर्ग जिले में इससे पहले वर्ष 2021 में नकली नोट का एक मामला दर्ज हुआ था। चार साल बाद अब यह मामला सामने आया है। रानीतराई पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।

ऐसे छापे जाते थे नकली नोट

आरोपी ने बताया कि उसने ऑनलाइन कलर प्रिंटर और फोटो कॉपी मशीन मंगाई थी। 90 जीएसएम कागज पर 500 रुपए के नोट की फोटो कॉपी कर नकली नोट छापे जाते थे, जिन्हें कैंची से काटकर पाटन और रानीतराई के साप्ताहिक बाजारों में चलाया जाता था। गिरफ्तारी के दिन आरोपी करीब 5,200 रुपए के नकली नोट लेकर बाजार पहुंचा था।

सब्जी खरीदी नोट पकड़ा गया

एएसपी अभिषेक झा के अनुसार धमतरी के ग्राम सिलपट निवासी तुलेश्वर सोनकर और उनकी पत्नी सरिता सोनकर रानीतराई बाजार में सब्जी बेच रहे थे। एक महिला-पुरुष ने 60 रुपए की सब्जी खरीदी और 500 रुपए का नोट दिया। बाद में मंडी के व्यापारियों को नकली नोट की आशंका हुई। गल्ले में रखे नोट की बारीकी से जांच करने पर वह नकली निकला।
जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई।

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

31 Dec 2025 12:59 pm

Published on:

31 Dec 2025 12:56 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bhilai / यूट्यूब से सीखा नकली नोट छापना… कर्ज उतारने पति-पत्नी ने अपना ये शॉर्टकट तरीका, पहुंचे जेल

