नए साल में बिजली उपभोक्ताओं को मिला स्मार्ट तोहफा, टीओडी टैरिफ समेत कई लाभ

Smart Meter: नए वर्ष के साथ दुर्ग रीजन के बिजली उपभोक्ताओं को आधुनिक तकनीक की बड़ी सौगात मिली है। छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (सीएसपीडीसीएल) दुर्ग रीजन द्वारा दुर्ग, बालोद और बेमेतरा जिलों में स्मार्ट मीटर लगाने का कार्य तेजी से जारी है। अब तक क्षेत्र के लगभग 65 प्रतिशत बिजली उपभोक्ताओं के घरों में स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं, जिससे वे अपनी बिजली खपत पर सीधी और सटीक निगरानी रख सकेंगे। इन क्षेत्रों में स्मार्ट मीटर लगने से समय पर सटीक रीडिंग और बिलिंग सुनिश्चित हो रही है।