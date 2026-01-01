1 जनवरी 2026,

नए साल में बिजली उपभोक्ताओं को मिला स्मार्ट तोहफा, टीओडी टैरिफ समेत कई लाभ

Smart Meter: प्रदेश में स्मार्ट मीटर लगाने का काम जारी है। दुर्ग संभाग के ​जिलों में अभी की स्थिति में लगभग 65 प्रतिशत घरों में स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं…

भिलाई

image

Chandu Nirmalkar

Jan 01, 2026

Smart Meter

Photo- Patrika

Smart Meter: नए वर्ष के साथ दुर्ग रीजन के बिजली उपभोक्ताओं को आधुनिक तकनीक की बड़ी सौगात मिली है। छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (सीएसपीडीसीएल) दुर्ग रीजन द्वारा दुर्ग, बालोद और बेमेतरा जिलों में स्मार्ट मीटर लगाने का कार्य तेजी से जारी है। अब तक क्षेत्र के लगभग 65 प्रतिशत बिजली उपभोक्ताओं के घरों में स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं, जिससे वे अपनी बिजली खपत पर सीधी और सटीक निगरानी रख सकेंगे। इन क्षेत्रों में स्मार्ट मीटर लगने से समय पर सटीक रीडिंग और बिलिंग सुनिश्चित हो रही है।

Smart Meter: हर आधे घंटे की खपत की जानकारी

स्मार्ट मीटर के माध्यम से उपभोक्ता हर 30 मिनट में हुई बिजली खपत का रिकॉर्ड देख सकेंगे। इससे बिजली का किफायती, संतुलित और योजनाबद्ध उपयोग संभव होगा। आरडीएसएस योजना के तहत शेष उपभोक्ताओं के घरों में भी शीघ्र स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे, ताकि पूरे क्षेत्र में आधुनिक बिजली प्रणाली लागू की जा सके।

सुरक्षा निधि से मिलेगी राहत

स्मार्ट मीटर लगने के बाद उपभोक्ताओं को अब मीटर रीडर का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि रीडिंग सीधे विभाग तक पहुंचेगी। प्रीपेड प्रणाली लागू होने पर सुरक्षा निधि (सिक्योरिटी डिपॉजिट) जमा करने की जरूरत भी समाप्त हो जाएगी। भविष्य में 10 किलोवॉट से अधिक भार वाले उपभोक्ताओं को टीओडी टैरिफ का लाभ मिलेगा, जिससे कम दरों पर बिजली उपयोग संभव हो सकेगा। सीएसपीडीसीएल के अनुसार दुर्ग रीजन के तीनों जिलों में कुल करीब 9 लाख 80 हजार निम्नदाब उपभोक्ता हैं।

दुर्ग रीजन के मुख्य अभियंता संजय खंडेलवाल ने कहा कि स्मार्ट मीटर पूरी तरह निशुल्क लगाए जा रहे हैं। उपभोक्ता अपना मोबाइल नंबर अनिवार्य रूप से पंजीकृत कराएं, ताकि मीटर से जुड़ी सूचनाएं एसएमएस और व्हाट्सऐप से मिल सकें। ‘मोर बिजली’ ऐप के जरिए दैनिक खपत, बिल और अन्य सेवाओं की जानकारी आसानी से प्राप्त की जा सकती है।

कहां-कितने घरों में लगे स्मार्ट मीटर

भिलाई पश्चिम - 62,075
भिलाई पूर्व - 48,968
दुर्ग शहर - 59,244
बालोद - 1,03,696
दुर्ग ग्रामीण - 73,058
बेमेतरा - 53,556
साजा - 52,131
अहिवारा - 53,196
पाटन - 65,152
विभागीय आंकड़ों के मुताबिक

