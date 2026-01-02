PM Awas Yojana: भिलाई में 1191 PM आवास के लिए लॉटरी, 14 जनवरी को होगा आवंटन, जानें पूरी detail…

PM Awas Yojana: छत्तीसगढ़ के भिलाई नगर निगम क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत 1191 आवासों के आवंटन की प्रक्रिया जल्द पूरी होने जा रही है। नगर निगम द्वारा इन आवासों का आवंटन लॉटरी प्रणाली के माध्यम से किया जाएगा। वर्तमान में निगम क्षेत्र में 2363 हितग्राहियों को पहले ही मकानों का अलॉटमेंट किया जा चुका है, जबकि कुल 3693 आवासों का निर्माण पूरा हो चुका है।