PM Awas Yojana: भिलाई में 1191 PM आवास के लिए लॉटरी, 14 जनवरी को होगा आवंटन, जानें पूरी detail…

भिलाई में 1191 PM आवास के लिए लॉटरी(photo-AI)
PM Awas Yojana: छत्तीसगढ़ के भिलाई नगर निगम क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत 1191 आवासों के आवंटन की प्रक्रिया जल्द पूरी होने जा रही है। नगर निगम द्वारा इन आवासों का आवंटन लॉटरी प्रणाली के माध्यम से किया जाएगा। वर्तमान में निगम क्षेत्र में 2363 हितग्राहियों को पहले ही मकानों का अलॉटमेंट किया जा चुका है, जबकि कुल 3693 आवासों का निर्माण पूरा हो चुका है।
केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ऐसे पात्र हितग्राही, जिनके नाम भारत में कहीं भी मकान या भूमि नहीं है, उन्हें न्यूनतम दर पर आवास उपलब्ध कराया जा रहा है। भिलाई नगर निगम क्षेत्र में बड़ी संख्या में लोगों को इस योजना का लाभ मिला है और कई परिवार अपने पक्के घर में रह रहे हैं।
नगर निगम प्रशासन के अनुसार, 14 जनवरी 2026 को दोपहर 12:30 बजे भिलाई नगर निगम के सभागार में लॉटरी प्रक्रिया आयोजित की जाएगी। लॉटरी में शामिल होने के लिए हितग्राहियों को निर्धारित शर्तों के तहत अंशदान की राशि जमा करनी होगी।
लॉटरी के माध्यम से जिन आवासों का आवंटन किया जाएगा, वे निम्न स्थानों पर स्थित हैं:
नगर निगम अधिकारियों का कहना है कि इस आवंटन के बाद बड़ी संख्या में जरूरतमंद परिवारों को पक्का घर मिलेगा। इससे न केवल शहरी गरीबों के जीवन स्तर में सुधार होगा, बल्कि केंद्र सरकार की “सबको आवास” योजना को भी मजबूती मिलेगी।
