CG Property Tax: संपत्ति कर जमा नहीं करने वालों की आज से होगी कुर्की, नगर निगम की सख्त कार्रवाई

CG Property Tax: छत्तीसगढ़ के भिलाई नगर निगम ने संपत्ति कर की बकाया राशि जमा नहीं करने वाले हितग्राहियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। निगम प्रशासन ने ऐसे भवन एवं भूमि स्वामियों के विरुद्ध कुर्की वारंट जारी कर दिया है। बड़े पैमाने पर यह कार्रवाई 2 जनवरी से 20 जनवरी तक सभी जोनों में चरणबद्ध तरीके से की जाएगी।