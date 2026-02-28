10 साल बाद मिली राहत! BSP के 110 HSLT ठेका श्रमिकों की पेंशन शुरू, लंबे इंतजार के बाद खुशखबरी…

इस संबंध में श्रमिकों ने स्टील ठेका श्रमिक यूनियन (इंटक) के अध्यक्ष संजय कुमार साहू से संपर्क किया। पिछले दो वर्षों में लगातार प्रयास किए गए। उच्च प्रबंधन, सीएलसी ठेका प्रकोष्ठ, वित्त विभाग और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन रायपुर के सहयोग से 110 श्रमिकों की पेंशन स्वीकृत कर दी गई है।