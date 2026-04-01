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Breaking News: राज्य प्रशासनिक सेवा अधिकारी शैलाभ साहू को बड़ी जिम्मेदारी, बने मंत्री केदार कश्यप के OSD, आदेश जारी

Breaking News: राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी शैलाभ कुमार साहू को अब मंत्री केदार कश्यप का विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (OSD) नियुक्त किया गया है। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी किया है।

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रायपुर

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Khyati Parihar

Apr 17, 2026

शैलाभ साहू को मिली बड़ी जिम्मेदारी (फोटो सोर्स- पत्रिका)

शैलाभ साहू को मिली बड़ी जिम्मेदारी (फोटो सोर्स- पत्रिका)

Breaking News: छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रशासनिक स्तर पर एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी शैलाभ कुमार साहू को मंत्री केदार कश्यप का विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (OSD) नियुक्त किया है। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा औपचारिक आदेश जारी कर दिया गया है।

अस्थायी नियुक्ति का आदेश जारी

जारी आदेश के अनुसार, शैलाभ कुमार साहू अपनी कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से आगामी आदेश तक अस्थायी रूप से इस पद पर कार्यरत रहेंगे। उनकी नियुक्ति को सरकार द्वारा प्रशासनिक कार्यों में दक्षता और समन्वय बढ़ाने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है।

पुलक भट्टाचार्य को अतिरिक्त जिम्मेदारी

इसी आदेश में उप सचिव पुलक भट्टाचार्य को भी अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई है। उन्हें अपने वर्तमान दायित्वों के साथ-साथ ई-ऑफिस, SPARROW, ई-एचआरएमएस तथा सामान्य प्रशासन विभाग से जुड़े अन्य डिजिटल कार्यों का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। इससे विभागीय कार्यप्रणाली को और अधिक सुचारू एवं तकनीकी रूप से सशक्त बनाए जाने की उम्मीद है।

शैलाभ कुमार साहू का प्रशासनिक अनुभव

शैलाभ कुमार साहू वर्ष 2013 बैच के राज्य प्रशासनिक सेवा अधिकारी हैं। अपने प्रशासनिक कार्यकाल के दौरान उन्होंने बलौदाबाजार, गरियाबंद और सारंगढ़ जैसे जिलों में उल्लेखनीय सेवाएं दी हैं। वे विभिन्न प्रशासनिक पदों पर रहते हुए अपनी कार्यकुशलता और निर्णय क्षमता के लिए पहचाने जाते रहे हैं।

निर्वाचन और विभागीय कार्यों में भूमिका

इसके अलावा, निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान भी उन्होंने मुख्य निर्वाचन कार्यालय में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों का निर्वहन किया है। परिवहन विभाग में लंबे समय तक सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़े कार्यों का अनुभव भी उनके प्रशासनिक प्रोफाइल को मजबूत बनाता है।

डिजिटल गवर्नेंस में अहम योगदान

मंत्रालय स्तर पर भी शैलाभ साहू को प्रशासनिक सुधारों से जुड़े कार्यों में सक्रिय भूमिका निभाने वाले अधिकारियों में गिना जाता रहा है। उन्होंने राज्य में ई-ऑफिस, ई-एचआरएमएस और SPARROW जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

नियुक्ति को रणनीतिक कदम माना जा रहा

प्रशासनिक और राजनीतिक हलकों में इस नियुक्ति को एक रणनीतिक निर्णय के रूप में देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि इससे नीति निर्माण और उसके प्रभावी क्रियान्वयन के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करने में सहायता मिलेगी।

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इन तीन IAS अधिकारियों को मिली नई पदस्थापना, आदेश जारी, देखें लिस्ट- छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक स्तर पर लगातार फेरबदल जारी है। राज्य सरकार ने एक बार फिर बड़ा प्रशासनिक निर्णय लेते हुए तीन आईएएस अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी हैं। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी कर दिया है… पूरी खबर पढ़े

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Published on:

17 Apr 2026 06:50 pm

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