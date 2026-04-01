Breaking News: राज्य प्रशासनिक सेवा अधिकारी शैलाभ साहू को बड़ी जिम्मेदारी, बने मंत्री केदार कश्यप के OSD, आदेश जारी

इसी आदेश में उप सचिव पुलक भट्टाचार्य को भी अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई है। उन्हें अपने वर्तमान दायित्वों के साथ-साथ ई-ऑफिस, SPARROW, ई-एचआरएमएस तथा सामान्य प्रशासन विभाग से जुड़े अन्य डिजिटल कार्यों का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। इससे विभागीय कार्यप्रणाली को और अधिक सुचारू एवं तकनीकी रूप से सशक्त बनाए जाने की उम्मीद है।