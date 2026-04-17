फिट दिखने की चाह में खतरा! टाइट कपड़ों से बढ़ रहीं बीमारियां, अमेरिका में जिम वियर पर बवाल, एक्सपर्ट्स की चेतावनी

नेहरू मेडिकल कॉलेज स्किन विभाग के एचओडी डॉ. मृत्युंजय सिंह बताते हैं कि जिम में इस्तेमाल होने वाले ज्यादातर कपड़े सिंथेटिक और लाइक्रा बेस्ड होते हैं, जिनकी सबसे बड़ी कमी यह है कि वे पसीना सोख नहीं पाते। ऐसे में पसीना शरीर पर ही जमा रहता है, जिससे स्किन में इरिटेशन शुरू हो जाता है। यही स्थिति आगे चलकर फंगल इंफेक्शन, दाद, खुजली, रैश और घमौरियों में बदल सकती है। रायपुर में बढ़ती गर्मी के बीच यह चेतावनी खास मायने रखती है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि फिटनेस के साथ-साथ सही कपड़ों का चुनाव और हाइजीन बनाए रखना बेहद जरूरी है, ताकि जिम से फायदा मिले, नुकसान नहीं।