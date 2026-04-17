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छत्तीसगढ़ में बढ़ा गर्मी का तापमान! आग की हो रही बरसात, रायपुर समेत कई जिलों में लू का अलर्ट

CG Weather Update: मौसम विभाग ने रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग संभाग में 19 अप्रैल तक ग्रीष्म लहर (Heatwave) चलने की चेतावनी जारी की है, जिससे जनजीवन प्रभावित होने की आशंका जताई गई है।

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रायपुर

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Shradha Jaiswal

Apr 17, 2026

छत्तीसगढ़ में बढ़ा गर्मी का तापमान! आग की हो रही बरसात, रायपुर समेत कई जिलों में लू का अलर्ट(photo-patrika)

छत्तीसगढ़ में बढ़ा गर्मी का तापमान! आग की हो रही बरसात, रायपुर समेत कई जिलों में लू का अलर्ट(photo-patrika)

CG Weather Update: छत्तीसगढ़ में गर्मी का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। गुरुवार को राज्य के अधिकतम तापमान में करीब 2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि दर्ज की गई, जबकि आने वाले दिनों में पारा 3 डिग्री तक और चढ़ने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि 19 अप्रैल तक रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग संभाग के कई जिलों में ग्रीष्म लहर (Heatwave) चल सकती है, जिससे जनजीवन प्रभावित होने की आशंका है।

CG Weather Update: प्रदेश में शुष्क मौसम, तापमान में लगातार बढ़ोतरी

पिछले 24 घंटों के दौरान पूरे छत्तीसगढ़ में मौसम शुष्क बना रहा। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, राज्य में गर्म हवाओं का प्रभाव तेजी से बढ़ रहा है, जिससे दिन के तापमान में लगातार वृद्धि हो रही है। आने वाले दिनों में भी राहत की कोई खास संभावना नहीं दिख रही है।

राजनांदगांव सबसे गर्म, 43.5 डिग्री पहुंचा पारा

प्रदेश में सबसे अधिक तापमान राजनांदगांव में दर्ज किया गया, जहां पारा 43.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। वहीं, सबसे कम न्यूनतम तापमान अंबिकापुर में 19.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। तापमान में इस तेज अंतर के कारण प्रदेश में दिन के समय अत्यधिक गर्मी और रात में अपेक्षाकृत हल्की ठंडक महसूस की जा रही है।

मौसम प्रणाली का असर: हवा में बदलाव से बढ़ी गर्मी

मौसम विशेषज्ञ एच.पी. चंद्रा के अनुसार, वर्तमान में उत्तर-पूर्व मध्य प्रदेश और आसपास के क्षेत्रों में ऊपरी हवा का चक्रीय परिसंचरण सक्रिय है। इसके अलावा कई द्रोणिकाएं और प्रति चक्रवातीय सिस्टम भी मौसम को प्रभावित कर रहे हैं। इन सभी मौसम प्रणालियों के कारण प्रदेश में मौसम मुख्यतः शुष्क बना हुआ है और तापमान में वृद्धि जारी है। मध्य क्षेत्र में कुछ स्थानों पर लू चलने की संभावना भी बनी हुई है।

बस्तर में आंधी-बारिश की हल्की संभावना

जहां एक ओर प्रदेश के मध्य हिस्सों में गर्मी का असर तेज है, वहीं बस्तर संभाग के कुछ जिलों में गरज-चमक के साथ हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। हालांकि इससे तापमान में बहुत अधिक गिरावट की उम्मीद नहीं है।

राजधानी रायपुर में भी गर्मी का कहर जारी

राजधानी रायपुर में शुक्रवार को मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार, शहर में आज भी ग्रीष्म लहर (Heatwave) का असर देखने को मिल सकता है। तापमान में लगातार बढ़ोतरी के चलते दिन और रात दोनों समय भीषण गर्मी का अहसास रहेगा।

अधिकतम तापमान लगभग 43 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान करीब 27 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। गर्म हवाओं के चलते आम जनजीवन प्रभावित होने की संभावना है, जिससे लोगों को सतर्क रहने और आवश्यक सावधानियां बरतने की सलाह दी गई है।

लोगों के लिए अलर्ट: गर्मी से बचाव जरूरी

लगातार बढ़ती गर्मी को देखते हुए स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। दोपहर के समय अनावश्यक बाहर निकलने से बचने, पर्याप्त पानी पीने और हल्के कपड़े पहनने की सलाह दी जा रही है।

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Published on:

17 Apr 2026 08:44 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / छत्तीसगढ़ में बढ़ा गर्मी का तापमान! आग की हो रही बरसात, रायपुर समेत कई जिलों में लू का अलर्ट

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