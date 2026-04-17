छत्तीसगढ़ में बढ़ा गर्मी का तापमान! आग की हो रही बरसात, रायपुर समेत कई जिलों में लू का अलर्ट

CG Weather Update: छत्तीसगढ़ में गर्मी का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। गुरुवार को राज्य के अधिकतम तापमान में करीब 2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि दर्ज की गई, जबकि आने वाले दिनों में पारा 3 डिग्री तक और चढ़ने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि 19 अप्रैल तक रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग संभाग के कई जिलों में ग्रीष्म लहर (Heatwave) चल सकती है, जिससे जनजीवन प्रभावित होने की आशंका है।