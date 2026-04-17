CM Sai Statement: जशपुर दौरे पर CM साय, वेदांता हादसे पर दिया बयान, बोले- दोषियों पर होगी सख्त कार्रवाई

मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि जांच प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता के साथ आगे बढ़ेगी और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जशपुर दौरे के जरिए एक ओर जहां सरकार ग्रामीण विकास योजनाओं को आगे बढ़ाने का संदेश दे रही है, वहीं वेदांता हादसे पर सख्त रुख दिखाकर जवाबदेही तय करने की बात भी दोहरा रही है। इस दौरे को विकास और प्रशासनिक सक्रियता—दोनों ही दृष्टिकोण से अहम माना जा रहा है।