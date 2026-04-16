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शिक्षक बनने का सुनहरा अवसर! छत्तीसगढ़ में निकली 2292 पदों पर भर्ती, जानें Details

CG Assistant Teacher Vacancy: छत्तीसगढ़ में 2292 सहायक शिक्षक पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की घोषणा के तहत पहले चरण में भर्ती, अक्टूबर में परीक्षा संभावित। ई-संवर्ग और टी-संवर्ग में युवाओं के लिए बड़ा मौका।

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रायपुर

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Laxmi Vishwakarma

Apr 16, 2026

सहायक शिक्षक के पदों पर भर्ती (photo source- Patrika)

सहायक शिक्षक के पदों पर भर्ती (photo source- Patrika)

CG Teacher Recruitment 2026: छत्तीसगढ़ में शिक्षा के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर भर्ती की दिशा में अहम कदम उठाया गया है। मुख्यमंत्री Vishnu Deo Sai की घोषणा के अनुरूप स्कूल शिक्षा विभाग ने राज्य में शिक्षकीय पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस योजना के तहत कुल 5000 पदों पर भर्ती की जानी है, जिसमें पहले चरण में सहायक शिक्षक के 2292 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ की जा रही है।

CG Teacher Recruitment 2026: वेबसाइट्स में सारी डिटेल्स उपलब्ध

जारी जानकारी के अनुसार, इन 2292 पदों में से 795 पद ई-संवर्ग (English Medium) की शालाओं के लिए निर्धारित किए गए हैं, जबकि 1497 पद टी-संवर्ग (Hindi Medium) की शालाओं के लिए होंगे। यह भर्ती प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी को दूर करने और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के उद्देश्य से की जा रही है।

लोक शिक्षण संचालनालय के उपसंचालक अशोक नारायण बंजारा ने बताया कि इन पदों के लिए विस्तृत विज्ञापन जल्द ही Chhattisgarh Professional Examination Board की आधिकारिक वेबसाइट और स्कूल शिक्षा विभाग के पोर्टल पर जारी किया जाएगा। अभ्यर्थी भर्ती से संबंधित सभी आवश्यक जानकारी, पात्रता, पाठ्यक्रम और दिशा-निर्देश इन्हीं वेबसाइट्स https://vyapamcg.cgstate.gov.in/ के माध्यम से प्राप्त कर सकेंगे।

भर्ती प्रक्रिया के तहत लिखित परीक्षा का आयोजन Chhattisgarh Professional Examination Board द्वारा किया जाएगा। परीक्षा की संभावित तिथि 11 अक्टूबर 2026 तय की गई है। परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम भी व्यापम की वेबसाइट https://eduportal.cg.nic.in पर अपलोड किया जाएगा, जिससे अभ्यर्थी समय रहते अपनी तैयारी कर सकें।

CG Teacher Recruitment 2026: सरकारी नौकरी का बड़ा अवसर

ऑनलाइन आवेदन की तिथियां और अन्य महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश अलग से जारी किए जाएंगे। विभाग ने संकेत दिया है कि आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होगी, जिससे पारदर्शिता और सुगमता सुनिश्चित की जा सके। गौरतलब है कि यह भर्ती केवल सहायक शिक्षकों तक सीमित नहीं है। मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार आने वाले समय में व्याख्याता (Lecturer) और शिक्षक (Teacher) पदों के लिए भी अलग से भर्ती विज्ञापन जारी किया जाएगा। इससे प्रदेश के हजारों युवाओं को सरकारी नौकरी का अवसर मिलेगा।

यह पहल न केवल बेरोजगार युवाओं के लिए राहत लेकर आएगी, बल्कि राज्य के स्कूलों में शिक्षकों की उपलब्धता बढ़ाकर शिक्षा व्यवस्था को भी मजबूत करेगी। लंबे समय से रिक्त पड़े पदों को भरने की दिशा में यह कदम महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब सभी की नजर विस्तृत विज्ञापन और आवेदन प्रक्रिया की घोषणा पर टिकी है, जिससे अभ्यर्थी अपनी तैयारी को अंतिम रूप दे सकें।

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Updated on:

16 Apr 2026 05:32 pm

Published on:

16 Apr 2026 05:31 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / शिक्षक बनने का सुनहरा अवसर! छत्तीसगढ़ में निकली 2292 पदों पर भर्ती, जानें Details

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