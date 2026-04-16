शिक्षक बनने का सुनहरा अवसर! छत्तीसगढ़ में निकली 2292 पदों पर भर्ती, जानें Details

ऑनलाइन आवेदन की तिथियां और अन्य महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश अलग से जारी किए जाएंगे। विभाग ने संकेत दिया है कि आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होगी, जिससे पारदर्शिता और सुगमता सुनिश्चित की जा सके। गौरतलब है कि यह भर्ती केवल सहायक शिक्षकों तक सीमित नहीं है। मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार आने वाले समय में व्याख्याता (Lecturer) और शिक्षक (Teacher) पदों के लिए भी अलग से भर्ती विज्ञापन जारी किया जाएगा। इससे प्रदेश के हजारों युवाओं को सरकारी नौकरी का अवसर मिलेगा।