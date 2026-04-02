CG Board: 5वीं की बोर्ड परीक्षा में नकल करवाने का आरोप, शिक्षिका पर कार्रवाई की मांग

CG Board: अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) रायपुर महानगर ने जिला शिक्षा अधिकारी को 5वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा में विद्यार्थियों को नकल करवाने की गंभीर घटना के विरोध में आंदोलन कर ज्ञापन सौंपा। शंकर नगर स्थित शासकीय प्राथमिक विद्यालय अभ्यास में हाल ही में आयोजित कक्षा 5वीं की बोर्ड परीक्षा के दौरान गंभीर अनियमितताएं सामने आई हैं। प्राप्त वीडियो साक्ष्यों के अनुसार परीक्षा कक्ष में तैनात शिक्षिका ने विद्यार्थियों को सुनियोजित तरीके से नकल कराई, जो शिक्षा व्यवस्था पर गंभीर प्रश्नचिन्ह खड़ा करता है।