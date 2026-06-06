6 जून 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

India ‘A’ Squad: छत्तीसगढ़ के आयुष पांडेय को भारतीय टीम में मिली जगह, श्रीलंका के खिलाफ खेलेगा मैच

India 'A' Squad: इंडिया ए टीम में छत्तीसगढ़ के आयुष पांडेय का चयन हुआ है। श्रीलंका के खिलाफ 25 जून से 5 जुलाई के बीच होने वाले मैच में आयुष पांडेय ओपनर बल्लेबाज चयन हुआ है..

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Chandu Nirmalkar

Jun 06, 2026

India 'A' Squad

छत्तीसगढ़ के आयुष पांडेय को भारतीय टीम में मिली जगह ( Photo - Patrika )

India 'A' Squad: रणजी ट्राफी में अपने खेल का जौहर दिखा चुके आयुष पांडेय को इंडिया ए टीम में जगह मिली है। बता दें कि आयुष छत्तीसगढ़ का पहला खिलाड़ी है जो इंडिया टीम की तरफ से खेलने जा रहा है। श्रीलंका के खिलाफ मैच के लिए उनका चयन हुआ है। यह मैच 25 जून से 5 जुलाई के बीच खेला जाएगा। जिसमें आयुष पांडेय का चयन बतौर ओपनर बल्लेबाज हुआ है। इस सफलता से छत्तीसगढ़ के अन्य क्रिकेटरों में भी आगे बढ़ने की उम्मीद जगी है।

CCPL में जारी है ताबड़तोड़ बल्लेबाजी

आयुष के पांडेय अभी CCPL में खेल रहे हैं। इस दौरान वे अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा है। आयुष पांडेय ने शानदार शतक भी जड़ा है। इसके अलावा रणजी ट्राफी में भी लगातार अच्छा प्रदर्शन कर सलेक्टर्स का ध्यान खींचा है। बता दें कि पिछले दो साल में आयुष पांडेय का परफॉर्मेंस ने उसे बड़ी सफलता दी है। जिसके चलते वे टीम इंडिया में जगह बनाने में कामयाब हुआ।

इस उपलब्धि पर आयुष पांडेय ने कहा कि बुची बाबू टूर्नामेंट ने उन्हें काफी आत्मविश्वास दिया, जिसका फायदा उन्हें आगे के मुकाबलों में मिला। इस बार भी मैं उसी तरह के प्रदर्शन को दोहराने की उम्मीद रखता हूं।

India 'A' Squad: रायपुर के रियाज क्रिकेट एकेडमी से लिया प्रशिक्षण

आयुष पांडेय रायपुर की सबसे पुरानी और प्रतिष्ठित रियाज़ क्रिकेट अकादमी के खिलाड़ी हैं। यहीं से उन्होंने लगभग 7 वर्ष की ही उम्र में क्रिकेट का प्रशिक्षण लेना शुरू किया। अंडर-14 से लेकर रणजी ट्राफी तक का सफर उन्होंने रियाल एकेडमी के प्रशिक्षकों की देखरेख में ही तय किया। एज ग्रुप क्रिकेट के दौरान आयुष का चयन लगातार एनसीए में प्रशिक्षण के लिए होता रहा, जिसका उन्हें बड़ा लाभ मिला। आयुष की इस सफलता पर एकेडमी के प्रेसिडेंट अनिल नचरानी, सेक्रेटरी केविन कास्टर, ज्वाइंट सेक्रेटरी चन्द्रकान्त शुक्ला समेत सभी सदस्यों और प्रशिक्षकों ने बधाई दी है।

इंडिया ए स्क्वाड इस प्रकार है-

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) की अजीत अगरकर (Ajit Agarkar) वाली चयन समिति ने श्रीलंका ए टीम के खिलाफ होने वाली 2 चार दिवसीय मैचों के लिए इंडिया ए टीम का ऐलान किया है। इनमें ध्रुव जुरेल कप्तान, हर्ष दुबे, अंशुल कंबोज, साई सुदर्शन, सारांश जैन, Ν. जगदीशन, आयुष पांडे, गुरनूर ब्रार, अमन मोखाडे, देवदत्त पडिक्कल, औक़िब नबी, शेख रशीद, रुतुराज गायकवाड़, यश ठाकुर, जीशान अंसारी।'

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

06 Jun 2026 04:59 pm

Published on:

06 Jun 2026 04:50 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / India ‘A’ Squad: छत्तीसगढ़ के आयुष पांडेय को भारतीय टीम में मिली जगह, श्रीलंका के खिलाफ खेलेगा मैच

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

CM साय की चार बड़ी घोषणाएं, महिलाओं को ‘करोड़पति दीदी’ बनने का दिया मंत्र, लापरवाह अधिकारियों को चेतावनी

Susashan Tihar
रायपुर

छत्तीसगढ़ सरकार की बड़ी सौगात! 5 लाख परिवारों के खातों में आएंगे 10-10 हजार रुपए, जानिए किसे मिलेगा लाभ

Chhattisgarh Government
रायपुर

15 दिन में जवाब दो वरना होगी कार्रवाई! छत्तीसगढ़ RERA ने 595 प्रमोटर्स को थमाया नोटिस, जानें वजह

Chhattisgarh RERA
रायपुर

PM मोदी के बयान पर भड़के भूपेश बघेल, बोले- NEET, पेट्रोल और खाद पर क्यों नहीं बोलते?

BJP vs Congress
रायपुर

सांसद बृजमोहन ने ऐसा क्या कहा दिया, छत्तीसगढ़ में तेजी से वायरल हो रहा ये वीडियो

MP Brijmohan Agrawal
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.