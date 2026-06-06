India ‘A’ Squad: छत्तीसगढ़ के आयुष पांडेय को भारतीय टीम में मिली जगह, श्रीलंका के खिलाफ खेलेगा मैच

आयुष पांडेय रायपुर की सबसे पुरानी और प्रतिष्ठित रियाज़ क्रिकेट अकादमी के खिलाड़ी हैं। यहीं से उन्होंने लगभग 7 वर्ष की ही उम्र में क्रिकेट का प्रशिक्षण लेना शुरू किया। अंडर-14 से लेकर रणजी ट्राफी तक का सफर उन्होंने रियाल एकेडमी के प्रशिक्षकों की देखरेख में ही तय किया। एज ग्रुप क्रिकेट के दौरान आयुष का चयन लगातार एनसीए में प्रशिक्षण के लिए होता रहा, जिसका उन्हें बड़ा लाभ मिला। आयुष की इस सफलता पर एकेडमी के प्रेसिडेंट अनिल नचरानी, सेक्रेटरी केविन कास्टर, ज्वाइंट सेक्रेटरी चन्द्रकान्त शुक्ला समेत सभी सदस्यों और प्रशिक्षकों ने बधाई दी है।