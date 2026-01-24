CG News: छत्तीसगढ़ में ऐसा पहली बार, आत्मसमर्पित 9 नक्सली गणतंत्र दिवस समारोह में होंगे शामिल

यह नक्सलियों के लिए पहला अवसर होगा, जब वे भारतीय गणतंत्र के उत्सव को करीब से देखेंगे और उसका हिस्सा बनेंगे। पुलिस अधीक्षक सूरज सिंह परिहार ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य आत्मसमर्पित नक्सलियों में भारतीय संविधान, लोकतंत्र और गणतंत्र के प्रति विश्वास को मजबूत करना है। उन्होंने कहा कि गणतंत्र दिवस केवल एक पर्व नहीं, बल्कि समानता, अधिकार और कर्तव्यों का प्रतीक है। ऐसे आयोजन में शामिल होकर आत्मसमर्पित नक्सली समाज की मुख्यधारा से जुडऩे की दिशा में एक सार्थक कदम आगे बढ़ाएंगे।