LPG Crisis: युद्ध का असर… धमतरी में लाल और नीले एलपीजी सिलेंडर के लिए मची मारामारी, सप्लाई बंद

धमतरी जिले में 11 गैस एजेंसियां संचालित है। कुल 2.31 लाख घरेलू गैस कनेक्शन हैं। इमसें से 1.36 लाख उज्ज्वला योजना के हितग्राही शामिल हैं। उच्च स्तर पर बुकिंग पोर्टल के्रश होने से धमतरी की अधिकांश गैस एजेंसियों में पिछले 48 घंटों में एक भी बुुकिंग नहीं हो पाई है। सर्वर डाउन होने से उपभोक्ताओं के मोबाइल पर बुकिंग का कंफर्मेशन मैसेज भी नहीं आ रहा है, जिससे डिलीवरी ब्वाय सिलेंडर देने से इनकार कर रहे हैं। घरेलू उपभोक्ताओं के साथ-साथ व्यावसायिक क्षेत्र पर भी इसका गहरा असर पड़ा है। 19 किलोग्राम वाले नीले कमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई बंद होने से हॉटल व्यवसायियों की चिंता बढ़ गई है।