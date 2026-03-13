13 मार्च 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धमतरी

Fire News: खेतों में आग का कहर… तेज हवा से 100 एकड़ तक फैली लपटें, चना-सरसों की तैयार फसल राख

Fire News: धमतरी जिले के ग्राम बोड़रा के खेतों से गुरूवार दोपहर आग की लपटे उठने लगी। हवा के कारण आग एक से दूसरे खेत होते हुए लगभग 100 एकड़ तक पहुंच गई।

2 min read
Google source verification

धमतरी

image

Khyati Parihar

Mar 13, 2026

100 एकड़ फसल जलकर राख (फोटो सोर्स- पत्रिका)

100 एकड़ फसल जलकर राख (फोटो सोर्स- पत्रिका)

Fire News: धमतरी जिले के ग्राम बोड़रा के खेतों से गुरूवार दोपहर आग की लपटे उठने लगी। हवा के कारण आग एक से दूसरे खेत होते हुए लगभग 100 एकड़ तक पहुंच गई। ज्यादातर किसानों ने दलहन-तिलहन, गेहूं, चना, सरसों की फसल लगाई थी। इस आगजनी से दर्जनों किसानोंं को भारी नुकसान हुआ है।

प्रारंभिक अनुमान के अनुसार, 15 से 20 एकड़ में लगी चने की तैयार फसल, करीब 100 एकड़ का पैरावट, सरसों जलकर राख हो गया। आगजनी की घटना से किसान अनजान थे। बाद में लोगों द्वारा उन्हें जानकारी दी गई। इधर सरपंच का कहना है कि किसी शरारती तत्व ने आग लगाई होगी। थाने में रिपोर्ट के साथ ही शासन-प्रशासन से मुआवजा मांगेंगे।

किसान गंगाराम साहू ने कहा कि मेरे पहुंचते तक आसपास के सभी खेतों में आग फैल चुकी थी। 40 खेतों का पैरावट व 5 से 6 एकड़ में लगी चने की फसल, 2 एकड़ सरसों की फसल जल गई। एक-दो दिन में फसल कटाई शुरू करने ही वाले थे। पूर्व में भी एक बार ऐसी घटना हुई थी। उस समय फसल नहीं लगी थी। शासन-प्रशासन से क्षतिपूर्ति मांगेंगे। किसान गीताराम साहू ने बताया कि उन्होंने सवा एकड़ में चना, 2 एकड़ में लाखड़ी लगाई थी। 20 प्रतिशत ही कटाई हुई थी। चने की फसल अच्छी थी। नुकसान तो हुआ है। मुआवजा मांगेंगे।

फसल बचाने डेढ़ घंटे तक करते रहे मशक्त

आगजनी की घटना दोपहर 1 से 2 बजे के बीच हुई। किसानों को 20 से 25 मिनट बाद जानकारी लगी। फायर ब्रिगेड को भी सूचित किया गया, लेकिन खेतों तक फायर ब्रिगेड वाहन नहीं पहुंच पाई। ऐसे में ट्रेक्टर के नागर से खेतों में जुताई, बारदाना, पेड़ की छोटी शाखाओं से आग को पीटकर बुझाने का प्रयास करते रहे। किसान लगभग डेढ़ घंटे तक फसल बनाने के लिए मशक्कत करते रहे।

शरारती तत्व की करतूत

बोड़रा सरपंच प्रीतम साहू ने कहा कि आशंका है कि दोपहर 1 से 2 बजे के बीच कोई अनजान व्यक्ति ने खेत में आग लगाई। यह आग धीरे-धीरे लगभग 100 एकड़ में फैल गई। आग लगाने वाले पर कड़ी कार्रवाई की जाए और पीड़ित किसानों को मुआवजा दिया जाए। थाने में भी इसकी शिकायत करेंगे।

बोड़रा में खड़ी फसल में लगी आगजनी का शुक्रवार को सर्वे कराया जाएगा। शासन के प्रावधान के तहत पीड़ित किसानों को मुआवजा दिलाने का प्रयास किया जाएगा। - पीयूष तिवारी, एसडीएम धमतरी

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

13 Mar 2026 02:55 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Dhamtari / Fire News: खेतों में आग का कहर… तेज हवा से 100 एकड़ तक फैली लपटें, चना-सरसों की तैयार फसल राख

बड़ी खबरें

View All

धमतरी

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

धमतरी जिला अस्पताल के टॉयलेट में युवती ने लगाई फांसी, इस हाल में शव देखकर लोगों में मचा हड़कंप

टॉयलेट में युवती ने लगाई फांसी (इमेज सोर्स: एक्स यूजर पोस्ट)
धमतरी

नई व्यवस्था लागू! 5000 से ज्यादा बकाया पर घर बैठे कट रहा कनेक्शन, धमतरी में 686 घरों की बिजली कटी

बकायादारों के ऑनलाइन काटे जा रहे बिजली कनेक्शन (File photo Patrika)
धमतरी

पथरीली जमीन पर हरियाली की मिसाल बना पम्पारनाला, 33 प्रशिक्षु IFS अधिकारियों ने किया अध्ययन, जानें कैसे मिली सफलता

पम्पारनाला पहुंचे 33 प्रशिक्षु आईएफएस अधिकारी (फोटो सोर्स- पत्रिका)
धमतरी

CG Accident: भाई की बाइक लेकर घर से निकला, सड़क हादसे में हो गई युवक की मौत

CG Accident: भाई की बाइक लेकर घर से निकला, सड़क हादसे में हो गई युवक की मौत
धमतरी

कभी हाथ में थी बंदूक, आज बच्चों का भविष्य संवार रही पूर्व महिला नक्सली दिनेश्वरी नेताम, जानें प्रेरणादायक सफर

दिनेश्वरी नेताम (फोटो सोर्स- पत्रिका)
Patrika Special News
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.