Fire News: खेतों में आग का कहर… तेज हवा से 100 एकड़ तक फैली लपटें, चना-सरसों की तैयार फसल राख

किसान गंगाराम साहू ने कहा कि मेरे पहुंचते तक आसपास के सभी खेतों में आग फैल चुकी थी। 40 खेतों का पैरावट व 5 से 6 एकड़ में लगी चने की फसल, 2 एकड़ सरसों की फसल जल गई। एक-दो दिन में फसल कटाई शुरू करने ही वाले थे। पूर्व में भी एक बार ऐसी घटना हुई थी। उस समय फसल नहीं लगी थी। शासन-प्रशासन से क्षतिपूर्ति मांगेंगे। किसान गीताराम साहू ने बताया कि उन्होंने सवा एकड़ में चना, 2 एकड़ में लाखड़ी लगाई थी। 20 प्रतिशत ही कटाई हुई थी। चने की फसल अच्छी थी। नुकसान तो हुआ है। मुआवजा मांगेंगे।