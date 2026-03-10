10 मार्च 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धमतरी

CG Accident: भाई की बाइक लेकर घर से निकला, सड़क हादसे में हो गई युवक की मौत

CG Accident: अज्ञात वाहन ने बाइक को ठोकर मार दी। इलाज के लिए निजी अस्प्ताल लाया गया। यहां डाक्टर ने विष्णु पटेल को मृत घोषित कर दिया। दूसरी घटना भखारा रोड स्थित ग्राम डोमा के पास हुई।

less than 1 minute read
Google source verification

धमतरी

image

Love Sonkar

Mar 10, 2026

CG Accident: भाई की बाइक लेकर घर से निकला, सड़क हादसे में हो गई युवक की मौत

CG Accident: अलग-अलग सडक़ हादसों में रविवार को एक बाइक सवार की मौत हो गई। जबकि दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल लाया गया, यहां से बाद में रेफर किया गया।

पहली घटना ग्राम पुरुर की है। आमदी निवासी विष्णु पटेल (38) पिता दुजेश्वर अपने ममेरे भाई के घर गुरूर में रहकर सब्जी बाड़ी का काम करता था। 18 मार्च को अपने भाई सुनील के बाइक से वह पुरुर आया था।

अज्ञात वाहन ने बाइक को ठोकर मार दी। इलाज के लिए निजी अस्प्ताल लाया गया। यहां डाक्टर ने विष्णु पटेल को मृत घोषित कर दिया। दूसरी घटना भखारा रोड स्थित ग्राम डोमा के पास हुई। रायपुर निवासी मनीष ढीमर (24) और दीपक साहू 8 मार्च को धमतरी से रायपुर की ओर जा रहे थे।

तभी डोमा नहर के पास बाइक अनियंत्रित होकर साईन बोर्ड से टकरा गई। घायलों को गंभीर हालत में 108 एंबुलेंस से जिला अस्पताल पहुंचाया गया। यहां प्राथमिक इलाज के बाद दोनों घायलों को रेफर कर दिया गया।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

10 Mar 2026 01:21 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Dhamtari / CG Accident: भाई की बाइक लेकर घर से निकला, सड़क हादसे में हो गई युवक की मौत

बड़ी खबरें

View All

धमतरी

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

कभी हाथ में थी बंदूक, आज बच्चों का भविष्य संवार रही पूर्व महिला नक्सली दिनेश्वरी नेताम, जानें प्रेरणादायक सफर

दिनेश्वरी नेताम (फोटो सोर्स- पत्रिका)
Patrika Special News

CG News: पानी टंकी में फिर चढ़ा युवक, ताला लगाना छोड़ तार बांधकर लौट आई निगम की टीम

CG News: पानी टंकी में फिर चढ़ा युवक, ताला लगाना छोड़ तार बांधकर लौट आई निगम की टीम
धमतरी

Women’s Day 2026: बांस की टोकरी बुनकर कमाए पैसों से 10 हजार पुस्तकें, टीवी और कंप्यूटर की दान, गांव में कॉलेज खुलवाने का सपना

Women's day 2026
धमतरी

Sex Racket का भंडाफोड़… किराए के मकान से दो युवतियां समेत 3 युवक गिरफ्तार, एमपी से बुलाई गई थीं युवतियां

sex racket
धमतरी

Dhamtari News: माँ अंगारमोती धाम में उमड़ा भक्ति का सैलाब, देव स्वरूपों ने खेली पारंपरिक होली

Dhamtari News: माँ अंगारमोती धाम में उमड़ा भक्ति का सैलाब, देव स्वरूपों ने खेली पारंपरिक होली
धमतरी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.