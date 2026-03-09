9 मार्च 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धमतरी

CG News: पानी टंकी में फिर चढ़ा युवक, ताला लगाना छोड़ तार बांधकर लौट आई निगम की टीम

CG News: युवक पानी टंकी में चढ़ गया और कूदने की कोशिश करने लगा। आसपास मौजूद लोगों ने युवक का ध्यान भटकाकर टंकी में चढ़े और उसे नीचे उतारा।

2 min read
Google source verification

धमतरी

image

Love Sonkar

Mar 09, 2026

CG News: पानी टंकी में फिर चढ़ा युवक, ताला लगाना छोड़ तार बांधकर लौट आई निगम की टीम

CG News: धमतरी के सुभाषगनर वार्ड स्थित पानी टंकी में सुरक्षा के अब तक इंतजाम नहीं कराए गए। 2 मार्च को एक युवती ने पानी टंकी से कूदकर जान दे दी थी। 6 मार्च की रात फिर एक युवक पानी टंकी में चढ़ गया और कूदने की कोशिश करने लगा। आसपास मौजूद लोगों ने युवक का ध्यान भटकाकर टंकी में चढ़े और उसे नीचे उतारा।

घटना की जानकारी नगर निगम को दी गई। अधिकारी मौके पर पहुंचे, तो लोगों ने पानी टंकी परिसर में सुरक्षा घेरा करने, ताला लगाने का आग्रह किया। इधर निगम की टीम कुछ देर टंकी व आसपास घूमकर मुख्य गेट में पतला तार फंसाकर लौट आई। इधर बार-बार टंकी के ऊपर चढक़र तमाशा करने और नशाखोरी को लेकर वार्डवासियों का आक्रोश बढ़ रहा है।

भारी न पड़ जाए अनदेखी

सुभाष नगर के पानी टंकी के आसपास खाली जमीन भी है। परिसर में लोहे का मुख्य गेट भी है। दो-तीन घटनाएं होने के बावजूद निगम के अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। शुक्रवार की घटना के बाद भी अधिकारियों ने कोई व्यवस्था नहीं की। वार्डवासी तिलोचन देवांगन, सुरेन्द्र नेताम, नीलमणी साहू, रबि देवांगन ने बताया कि शाम होते ही पानी टंकी के नीचे व सीढिय़ों में असामाजिक तत्वों का डेरा लगना शुरू हो जाता है।

शराबखोरी से लेकर गांजा फूंका जा रहा है। नशा होने के बाद असामाजिक तत्व के लोग अपशब्द कहते हैं। आसपास रहने वालों को परेशानियो का सामना करना पड़ रहा है। नगर निगम को यहां मुख्य गेट पर ताला लगाकर सीसीटीवी कैमरा लगाना चाहिए।

हमर क्लीनिक को भी पहुंचा रहे नुकसान

सुभाषनगर कांटा तालाब के पास बने ओवरहेड टंकी में रात के समय असामाजिक तत्व के लोग मंडराते रहते हैं। इसके बाजू में लाखों रूपए की लागत से हमर क्लीनिक का निर्माण कराया गया है। इसी के बाजू में अटल सरोवर पार्क भी है। नशे की हालत में कुछ लोग हमर क्लीनिक के फेंसिंग तार समेत पार्क के सामानों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अटल सरोवर पार्क के झूले समेत लोहे के कई सामानों की चोरी हो चुकी है। इसके बाद भी निगम प्रशासन सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर नहीं है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

09 Mar 2026 11:25 am

Hindi News / Chhattisgarh / Dhamtari / CG News: पानी टंकी में फिर चढ़ा युवक, ताला लगाना छोड़ तार बांधकर लौट आई निगम की टीम

बड़ी खबरें

View All

धमतरी

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Women’s Day 2026: बांस की टोकरी बुनकर कमाए पैसों से 10 हजार पुस्तकें, टीवी और कंप्यूटर की दान, गांव में कॉलेज खुलवाने का सपना

Women's day 2026
धमतरी

Sex Racket का भंडाफोड़… किराए के मकान से दो युवतियां समेत 3 युवक गिरफ्तार, एमपी से बुलाई गई थीं युवतियां

sex racket
धमतरी

Dhamtari News: माँ अंगारमोती धाम में उमड़ा भक्ति का सैलाब, देव स्वरूपों ने खेली पारंपरिक होली

Dhamtari News: माँ अंगारमोती धाम में उमड़ा भक्ति का सैलाब, देव स्वरूपों ने खेली पारंपरिक होली
धमतरी

UPSC की सिविल सेवा परीक्षा के परिणाम जारी, छत्तीसगढ़ के डायमंड सिंह ध्रुव को मिला 623वां रैंक

UPSC की सिविल सेवा परीक्षा के परिणाम जारी, छत्तीसगढ़ के डायमंड सिंह ध्रुव को मिला 623वां रैंक
धमतरी

CG Boat Championship: छत्तीसगढ़ में पहली बार गंगरेल बांध पर बोट चैंपियनशिप का आयोजन, जल पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा

CG Boat Championship: छत्तीसगढ़ में पहली बार गंगरेल बांध पर बोट चैंपियनशिप का आयोजन, जल पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा
धमतरी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.