CG News: पानी टंकी में फिर चढ़ा युवक, ताला लगाना छोड़ तार बांधकर लौट आई निगम की टीम

सुभाषनगर कांटा तालाब के पास बने ओवरहेड टंकी में रात के समय असामाजिक तत्व के लोग मंडराते रहते हैं। इसके बाजू में लाखों रूपए की लागत से हमर क्लीनिक का निर्माण कराया गया है। इसी के बाजू में अटल सरोवर पार्क भी है। नशे की हालत में कुछ लोग हमर क्लीनिक के फेंसिंग तार समेत पार्क के सामानों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अटल सरोवर पार्क के झूले समेत लोहे के कई सामानों की चोरी हो चुकी है। इसके बाद भी निगम प्रशासन सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर नहीं है।