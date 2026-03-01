12 मार्च 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धमतरी

धमतरी जिला अस्पताल के टॉयलेट में युवती ने लगाई फांसी, इस हाल में शव देखकर लोगों में मचा हड़कंप

Suicide Case: छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। जिला अस्पताल के बर्न वार्ड में भर्ती एक युवती ने बुधवार को टॉयलेट में फांसी लगाकर जान दे दी।

less than 1 minute read
Google source verification

धमतरी

image

Khyati Parihar

Mar 12, 2026

टॉयलेट में युवती ने लगाई फांसी (इमेज सोर्स: एक्स यूजर पोस्ट)

टॉयलेट में युवती ने लगाई फांसी (इमेज सोर्स: एक्स यूजर पोस्ट)

CG Suicide Case: छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। जिला अस्पताल के बर्न वार्ड में भर्ती एक युवती ने बुधवार को टॉयलेट में फांसी लगाकर जान दे दी। सूचना मिलने पर पुलिस और स्वास्थ्य अधिकारी मौके पर पहुंचे और कार्रवाई शरू की। सिविल सर्जन डॉ एके टोंडर ने बताया कि सुबह उक्त युवती के परेशान होने की जानकारी मिली थी। राउंड लेने के दौरान युवती की काउंसिलिंग भी की गई थी। इसके बाद भी उसने ऐसा आत्मघाती कदम क्यों उठाया यह जांच का विषय है।

CG Suicide Case: जानें पूरा मामला

जानकारी के अनुसार, ग्राम खोपाबेड़ा जिला कोंंडागांव निवासी दशोमति नेताम (20) पिता सायतु नेताम धमतरी के हरिओम राइस मिल में मजदूरी का काम करती थी। कूकर में खाना बनाते समय वह झुलस गई थी, जिसे 10 मार्च को धमतरी जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बर्न वार्ड में उसका इलाज चल रहा था। उसकी बहन जगमती सोरी भी थी। 11 मार्च को दोपहर 1 से 1.30 बजे के बीच वह अपने बेड से उठकर बाथरूम गई। लंबे समय तक नहीं आने पर उसकी बहन जगममती ने टॉयलेट में जाकर देखा तो वह भौचक रह गई।

दशोमति अपने कपड़े से फंदा बनाकर फांसी पर झूल गई थी। जगमति ने तत्काल इसकी सूचना ड्यूटी में तैनात स्टाफ नर्स को दी। सूचना मिलते ही अस्पताल में हड़कंप मच गया। जानकारी मिलने पर सीएसपी अभिषेक चतुर्वेदी, सीएमएचओ डॉ यूएल कौशिक, सिविल सर्जन डॉ एके टोंडर अस्पताल सलाहकार गिरीश कश्यप मौके पर पहुंचे। बहरहाल आत्महत्या का कारण अज्ञात है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

12 Mar 2026 06:55 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Dhamtari / धमतरी जिला अस्पताल के टॉयलेट में युवती ने लगाई फांसी, इस हाल में शव देखकर लोगों में मचा हड़कंप

बड़ी खबरें

View All

धमतरी

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

नई व्यवस्था लागू! 5000 से ज्यादा बकाया पर घर बैठे कट रहा कनेक्शन, धमतरी में 686 घरों की बिजली कटी

बकायादारों के ऑनलाइन काटे जा रहे बिजली कनेक्शन (File photo Patrika)
धमतरी

पथरीली जमीन पर हरियाली की मिसाल बना पम्पारनाला, 33 प्रशिक्षु IFS अधिकारियों ने किया अध्ययन, जानें कैसे मिली सफलता

पम्पारनाला पहुंचे 33 प्रशिक्षु आईएफएस अधिकारी (फोटो सोर्स- पत्रिका)
धमतरी

CG Accident: भाई की बाइक लेकर घर से निकला, सड़क हादसे में हो गई युवक की मौत

CG Accident: भाई की बाइक लेकर घर से निकला, सड़क हादसे में हो गई युवक की मौत
धमतरी

कभी हाथ में थी बंदूक, आज बच्चों का भविष्य संवार रही पूर्व महिला नक्सली दिनेश्वरी नेताम, जानें प्रेरणादायक सफर

दिनेश्वरी नेताम (फोटो सोर्स- पत्रिका)
Patrika Special News

CG News: पानी टंकी में फिर चढ़ा युवक, ताला लगाना छोड़ तार बांधकर लौट आई निगम की टीम

CG News: पानी टंकी में फिर चढ़ा युवक, ताला लगाना छोड़ तार बांधकर लौट आई निगम की टीम
धमतरी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.