धमतरी जिला अस्पताल के टॉयलेट में युवती ने लगाई फांसी, इस हाल में शव देखकर लोगों में मचा हड़कंप

जानकारी के अनुसार, ग्राम खोपाबेड़ा जिला कोंंडागांव निवासी दशोमति नेताम (20) पिता सायतु नेताम धमतरी के हरिओम राइस मिल में मजदूरी का काम करती थी। कूकर में खाना बनाते समय वह झुलस गई थी, जिसे 10 मार्च को धमतरी जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बर्न वार्ड में उसका इलाज चल रहा था। उसकी बहन जगमती सोरी भी थी। 11 मार्च को दोपहर 1 से 1.30 बजे के बीच वह अपने बेड से उठकर बाथरूम गई। लंबे समय तक नहीं आने पर उसकी बहन जगममती ने टॉयलेट में जाकर देखा तो वह भौचक रह गई।