CG Weather Alert: चैत्र में बदला मौसम! कहीं गिरे ओले तो कहीं गर्मी से मिली राहत, पारा 38 डिग्री से नीचे

प्रदेश में अगले 5 दिनों में अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री की गिरावट आएगी। इसके बाद खास बदलाव नहीं होगा। द्रोणिका के असर से पिछले दो दिनों से प्रदेश के मौसम में हल्का से बदलाव आया है। चिलचिलाती धूप तो है, लेकिन बादल छाने के कारण पारा उतना चढ़ नहीं रहा है, जितना चढ़ना चाहिए। राजधानी में अधिकतम तापमान सामान्य से 3 डिग्री ज्यादा है। वहीं न्यूनतम तापमान बढकऱ 25 डिग्री पर पहुंच गया है।