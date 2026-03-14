CG Weather Update: तेज धूप से तप रहा प्रदेश, आने वाले दिनों में हल्की बारिश और तेज हवाओं के आसार, IMD ने जताई संभावना

CG Weather Update: छत्तीसगढ़ में मौसम फिलहाल शुष्क बना हुआ है और गर्मी का असर लगातार बढ़ रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र रायपुर के अनुसार प्रदेश के कई इलाकों में तापमान सामान्य से अधिक दर्ज किया जा रहा है। शुक्रवार को सबसे अधिक अधिकतम तापमान 40.5 डिग्री सेल्सियस राजनांदगांव में रिकॉर्ड किया गया, जिससे लोगों को तेज गर्मी का सामना करना पड़ा।