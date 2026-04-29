CGBSE 10th Result 2026: 10वीं 12वीं बोर्ड का परिणाम जारी, रायपुर से इन छात्रों ने बनाई टॉप 10 में जगह

CGBSE 10th Result 2026: छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल (CGBSE) ने 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा 2026 का रिजल्ट जारी कर दिया है। राज्य के स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने परिणाम घोषित किए। इस मौके पर उपमुख्यमंत्री अरुण साव भी मौजूद रहे। इस वर्ष कुल 3,21,677 परीक्षार्थी पंजीकृत हुए थे, जिनमें से 3,16,730 छात्रों ने परीक्षा दी। इनमें 2,43,016 छात्र सफल घोषित हुए। इस बार कुल परिणाम 77.15 प्रतिशत रहा। बालिकाओं का प्रदर्शन बेहतर रहा, जहां 81.03 प्रतिशत छात्राएं उत्तीर्ण हुईं।