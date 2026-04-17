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CG News:  भाजपा महिला मोर्चा के नए अध्यक्षों की घोषणा, देखिए पूरी लिस्ट

CG News: भाजपा महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष कृतिका जैन ने मंडल अध्यक्षों के नाम घोषित किए।

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रायपुर

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Love Sonkar

Apr 17, 2026

CG News: छत्तीसगढ़ में भाजपा ने संगठन को मजबूत करने के लिए महिला मोर्चा के नए मंडल अध्यक्षों की घोषणा की है। यह घोषणा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव के निर्देश पर और प्रदेश महामंत्री (संगठन) पवन साय के मार्गदर्शन में की गई।

इसके साथ ही संभाग प्रभारी अखिलेश सोनी, सह-संभाग प्रभारी डॉ. राजीव सिंह और जिला प्रभारी राजेंद्र शर्मा की सहमति भी रही।

जिलाध्यक्ष रमेश सिंह ठाकुर की अनुशंसा पर भाजपा महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष कृतिका जैन ने मंडल अध्यक्षों के नाम घोषित किए।

जारी आदेश के अनुसार, सीमा साहू को भाठागांव अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। नई जिम्मेदारी मिलने पर सीमा साहू ने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का आभार जताया। उन्होंने कहा कि संगठन ने जो विश्वास जताया है, उस पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करेंगी।

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Published on:

17 Apr 2026 04:34 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / CG News:  भाजपा महिला मोर्चा के नए अध्यक्षों की घोषणा, देखिए पूरी लिस्ट

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