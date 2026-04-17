Holiday 2026: 3 स्थानीय अवकाश की घोषणा, GAD का आदेश जारी, देखें किन कर्मचारियों को मिलेगा लाभ

बड़ी खुशखबरी, इस जिले में 3 स्थानीय अवकाश घोषित, कलेक्टर ने दी स्वीकृति- स्कूल-कॉलेज और शासकीय कार्यालयों में छुट्टियों का इंतजार कर रहे लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है। कबीरधाम जिले में वर्ष 2026 के लिए तीन महत्वपूर्ण धार्मिक और सांस्कृतिक पर्वों के अवसर पर स्थानीय अवकाश घोषित किया गया है। कलेक्टर गोपाल वर्मा ने सामान्य पुस्तक परिपत्र में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए इन तिथियों को स्थानीय अवकाश के रूप में स्वीकृति प्रदान की है… पूरी खबर पढ़े