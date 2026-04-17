17 अप्रैल 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

Holiday 2026: 3 स्थानीय अवकाश की घोषणा, GAD का आदेश जारी, देखें किन कर्मचारियों को मिलेगा लाभ

Holiday: राज्य सरकार ने वर्ष 2026 में तीन स्थानीय अवकाश घोषित किए हैं। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार यह छुट्टियां नवा रायपुर अटल नगर और रायपुर शहर के सभी सरकारी कार्यालयों में लागू होंगी।

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Khyati Parihar

Apr 17, 2026

local-holiday-CG

फोटो सोर्स- पत्रिका

Holiday 2026: राजधानी रायपुर के शासकीय कर्मचारियों और कार्यालयों के लिए राज्य सरकार ने राहत भरा निर्णय लिया है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश के तहत जिले में वर्ष 2026 के लिए तीन स्थानीय अवकाश घोषित किए गए हैं, जिससे कर्मचारियों को त्योहारों के अवसर पर अतिरिक्त छुट्टी का लाभ मिलेगा। यह अवकाश नवा रायपुर अटल नगर और रायपुर शहर में स्थित सभी शासकीय कार्यालयों एवं संस्थानों में लागू रहेगा।

Holiday 2026: इन दिनों रहेगा स्थानीय अवकाश

जारी आदेश के अनुसार, नुआखाई, महाअष्टमी और गोवर्धन पूजा के अवसर पर रायपुर जिले के सरकारी दफ्तर बंद रहेंगे। यह सुविधा राज्य शासन के अंतर्गत आने वाले सभी विभागों और संस्थानों में कार्यरत कर्मचारियों को मिलेगी। हालांकि, यह अवकाश सभी सेवाओं पर लागू नहीं होगा। बैंकिंग सेवाएं, कोषालय और उप-कोषालय सामान्य दिनों की तरह कार्य करते रहेंगे, ताकि वित्तीय कार्यों में किसी प्रकार की बाधा न आए।

स्थानीय अवकाश की तिथियां

नुआखाई: 15 सितंबर 2026 (बुधवार)
महाअष्टमी: 19 अक्टूबर 2026 (सोमवार)
गोवर्धन पूजा: 9 नवंबर 2026 (सोमवार)

आदेश जारी

सामान्य प्रशासन विभाग की उप सचिव अंशिका ऋषि पाण्डेय द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि यह अवकाश सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग-दो, अनुक्रमांक-4 के नियम-7 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए घोषित किया गया है। इसके तहत कैलेण्डर वर्ष 2026 के लिए उपरोक्त तिथियों को स्थानीय अवकाश के रूप में मान्यता दी गई है।

15 जून 2026 तक ग्रीष्मकालीन अवकाश

इसके अलावा, राज्य सरकार ने शैक्षणिक संस्थानों के लिए ग्रीष्मकालीन अवकाश की अवधि में भी संशोधन किया है। पूर्व में 1 मई से 15 जून 2026 तक निर्धारित अवकाश को संशोधित करते हुए अब 20 अप्रैल से 15 जून 2026 तक बढ़ा दिया गया है। यह आदेश प्रदेश के सभी शासकीय, अनुदान प्राप्त, गैर अनुदान प्राप्त एवं अशासकीय शालाओं पर लागू होगा, जिससे विद्यार्थियों को भी गर्मी के मौसम में अतिरिक्त राहत मिलेगी।

इससे संबंधित खबरें पढ़े

बड़ी खुशखबरी, इस जिले में 3 स्थानीय अवकाश घोषित, कलेक्टर ने दी स्वीकृति- स्कूल-कॉलेज और शासकीय कार्यालयों में छुट्टियों का इंतजार कर रहे लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है। कबीरधाम जिले में वर्ष 2026 के लिए तीन महत्वपूर्ण धार्मिक और सांस्कृतिक पर्वों के अवसर पर स्थानीय अवकाश घोषित किया गया है। कलेक्टर गोपाल वर्मा ने सामान्य पुस्तक परिपत्र में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए इन तिथियों को स्थानीय अवकाश के रूप में स्वीकृति प्रदान की है… पूरी खबर पढ़े

तैयार हो जाइए छुट्टियों के लिए! 2026 में 3 स्थानीय अवकाश तय- स्कूल-कॉलेज और शासकीय कार्यालयों में छुट्टियों का इंतजार कर रहे लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है। राजनांदगांव कलेक्टर जितेंद्र यादव ने सामान्य पुस्तक परिपत्र में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कैलेंडर वर्ष 2026 के लिए स्थानीय अवकाश घोषित किए हैं… पूरी खबर पढ़े

ये भी पढ़ें

Study Leave: एमडी-एमएस के लिए 3 साल का अवकाश मंजूर, पुराने बैच के डॉक्टर अब भी इंतजार में, उठी न्याय की मांग
रायपुर
पीजी स्टडी के लिए अवकाश बढ़कर 3 साल हुआ (फोटो सोर्स- iStock)

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

17 Apr 2026 05:15 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Holiday 2026: 3 स्थानीय अवकाश की घोषणा, GAD का आदेश जारी, देखें किन कर्मचारियों को मिलेगा लाभ

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Breaking News: राज्य प्रशासनिक सेवा अधिकारी शैलाभ साहू को बड़ी जिम्मेदारी, बने मंत्री केदार कश्यप के OSD, आदेश जारी

शैलाभ साहू को मिली बड़ी जिम्मेदारी (फोटो सोर्स- पत्रिका)
रायपुर

ग्रेफीन सेंसर का कमाल, खतरनाक गैसों से ऐसे करेगा बचाव, ट्रिपलआईटी के शोधकर्ता डॉ. कमल सोलंकी को मिला पेटेंट

सोलंकी (फोटो सोर्स- पत्रिका)
रायपुर

फिट दिखने की चाह में खतरा! टाइट कपड़ों से बढ़ रहीं बीमारियां, अमेरिका में जिम वियर पर बवाल, एक्सपर्ट्स की चेतावनी

जिम के टाइट कपड़ों से बढ़ रहा स्किन इंफेक्शन का खतरा (फोटो सोर्स- iStock)
रायपुर

CG News: भाजपा महिला मोर्चा के नए अध्यक्षों की घोषणा, देखिए पूरी लिस्ट

CG News: भाजपा महिला मोर्चा के नए अध्यक्षों की घोषणा, देखिए पूरी लिस्ट
रायपुर

Aagniveer Bharti: अग्निवीर भर्ती परीक्षा के लिए निःशुल्क प्रशिक्षण, जल्दी करें आवेदन

Aagniveer Bharti: अग्निवीर भर्ती परीक्षा के लिए निःशुल्क प्रशिक्षण, जल्दी करें आवेदन
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.