School Holiday: 20 अप्रैल से स्कूल बंद, छत्तीसगढ़ सरकार ने किया गर्मी छुट्टी का ऐलान

School Holiday: स्कूली छात्र-छात्राओं के लिए अच्छी खबर है। छत्तीसगढ़ सरकार ने गर्मी छुट्टी की घोषणा कर दी है। प्रदेश में अब 20 अप्रैल से बच्चों की गर्मी छुट्टी शुरू हो जाएगी। स्कूूल शिक्षा विभाग के इस फैसले से स्कूली बच्चों को बड़ी राहत मिली है। बता दें कि प्रदेश में भीषण गर्मी पड़ रही है। पारा 40 के पार जा रहा है। ( CG Holiday) मौसम विभाग ने आज से लू की चेतावनी जारी की है। ऐसे में बच्चों के सेहत को लेकर स्कूल शिक्षा विभाग ने 10 दिन पहले ही स्कूलों में छुट्टी का ऐलान कर दिया है।